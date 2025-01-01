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Калина красная
Билеты от 1000₽
Киноафиша Калина красная

Спектакль Калина красная

Постановка
Театр на Бронной 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Постановка Марины Брусникиной по одноименной повести Василия Шукшина

Спектакль «Калина красная» основан на одноименной повести Василия Шукшина, одного из величайших писателей и кинематографистов Советского Союза, чьи произведения стали неотъемлемой частью золотого фонда отечественной литературы и кино.

Тема русского характера и поисков себя

«Калина красная» — это спектакль, в котором раскрываются непостижимость и парадоксальность русского характера. В центре внимания постановки — поиски человека, его места в мире, стремление понять себя и осознать свои ценности.

Вечные человеческие ценности

Пьеса исследует вечные темы: стремление к поиску смысла жизни, отражение на вопросах моральности и духовного выбора. Она затрагивает фундаментальные вопросы человеческого существования, затмевая все внешние обстоятельства и призывая зрителей задуматься о том, что действительно важно в жизни.

Режиссер
Марина Брусникина
Марина Брусникина
В ролях
Артем Быстров
Катерина Васильева
Владимир Яворский
Александра Николаева
Динис Громаков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00 от 1000 ₽

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