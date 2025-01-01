Постановка Марины Брусникиной по одноименной повести Василия Шукшина

Спектакль «Калина красная» основан на одноименной повести Василия Шукшина, одного из величайших писателей и кинематографистов Советского Союза, чьи произведения стали неотъемлемой частью золотого фонда отечественной литературы и кино.

Тема русского характера и поисков себя

«Калина красная» — это спектакль, в котором раскрываются непостижимость и парадоксальность русского характера. В центре внимания постановки — поиски человека, его места в мире, стремление понять себя и осознать свои ценности.

Вечные человеческие ценности

Пьеса исследует вечные темы: стремление к поиску смысла жизни, отражение на вопросах моральности и духовного выбора. Она затрагивает фундаментальные вопросы человеческого существования, затмевая все внешние обстоятельства и призывая зрителей задуматься о том, что действительно важно в жизни.