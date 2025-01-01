Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Подруги
Билеты от 2400₽
Киноафиша Подруги

Спектакль Подруги

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 2400₽

О концерте/спектакле

Комедия о дружбе и искусстве

Что лежит в основе дружбы?

Бескорыстность, симпатия, общность интересов, взаимное уважение — что же действительно важно для сохранения теплых отношений? Спектакль погружает зрителя в историю трех подруг — Шанталь, Флоранс и Софи, чья многолетняя дружба подвергается неожиданному испытанию. Одна из подруг, увлекшись современным искусством, покупает абсолютно белую картину за огромные деньги. Эта эксцентричная покупка становится катализатором для бурных обсуждений, споров и неожиданных откровений.

О чем эта история?

Спектакль задает важные вопросы: что ценнее в отношениях — искренность или стремление избегать конфликтов? Сможет ли дружба выдержать испытание различиями во вкусах и взглядах?

Особенности сюжета

Сюжет наполнен остроумными диалогами и яркими характерами, раскрывающими, как смешны и трогательны бывают наши реакции на непростые ситуации. В итоге героини приходят к выводам, которые заставляют задуматься, действительно ли настоящая женская дружба существует и на чем она основана.

Этот спектакль станет прекрасной возможностью увидеть сложные отношения подруг через призму юмора и иронии.

 

Режиссер
Евгений Шамрай
В ролях
Анна-Мария Видмер
Анастасия Клименко
Ивонна Пан

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 3500 ₽
5 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 3000 ₽
9 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 3500 ₽
12 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 2400 ₽
17 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
16:30 от 2400 ₽ 19:00 от 2400 ₽
20 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 2400 ₽
22 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 3000 ₽
28 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 2400 ₽
2 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
7 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
11 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
15 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
19 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
23 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
27 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
30 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
1 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:05 от 12000 ₽ 19:10 от 12000 ₽
7 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
8 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:05 от 12000 ₽
14 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
15 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:05 от 12000 ₽
21 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
22 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:05 от 12000 ₽
28 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
29 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:05 от 12000 ₽
4 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
5 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:05 от 12000 ₽
11 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
12 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:05 от 12000 ₽
18 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
25 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
2 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
9 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
16 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
23 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
3 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
10 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
17 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
24 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
31 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽ 19:00 от 12000 ₽
7 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 12000 ₽
14 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 12000 ₽
21 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 12000 ₽
28 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 12000 ₽
7 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 12000 ₽
14 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
21 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
28 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
4 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
11 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
18 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
25 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
2 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
9 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
16 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽

Фотографии

Подруги Подруги Подруги Подруги

В ближайшие дни

Похороните меня за плинтусом
18+
Комедия Драма
Похороните меня за плинтусом
4 августа в 19:30 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
Безумный день, или Женитьба Фигаро
16+
Драма
Безумный день, или Женитьба Фигаро
14 сентября в 12:00 Ленком Марка Захарова
от 1500 ₽
22'07
18+
Иммерсивный
22'07
24 августа в 22:07 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше