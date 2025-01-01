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Маугли
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Киноафиша Маугли

Спектакль Маугли

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Режиссер Владимир Кусов
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

«Маугли» Редьярда Киплинга в театре кукол

«Мы с тобой одной крови!» — когда-то написал Редьярд Киплинг и навсегда изменил пресловутый закон джунглей. Театр кукол — это то самое пространство, где легко менять реальность и видеть мир в новом свете.

Завораживающая визуализация

Спектакль буквально завораживает своим визуальным рядом. Зрители попадут в настоящие джунгли, где бродят тигры, дикобразы и слоны в натуральную величину. Благородный вожак Акела, мудрый Балу и преданная Багира принимают в свою стаю человеческого детёныша, вырастили его и научили быть настоящим Человеком.

Техническое решение и сюжет

Спектакль завораживает не только своим сюжетом, но и техническим решением. Джунгли на сцене — это визуальная проекция, внутри которой куклы ходят и бегают, охотятся и дерутся, предают и спасают друг друга.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир джунглей вместе с нами!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
11:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽
18 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
18:00 от 400 ₽

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