Спектакль Маугли

«Маугли» Редьярда Киплинга в театре кукол

«Мы с тобой одной крови!» — когда-то написал Редьярд Киплинг и навсегда изменил пресловутый закон джунглей. Театр кукол — это то самое пространство, где легко менять реальность и видеть мир в новом свете.

Завораживающая визуализация

Спектакль буквально завораживает своим визуальным рядом. Зрители попадут в настоящие джунгли, где бродят тигры, дикобразы и слоны в натуральную величину. Благородный вожак Акела, мудрый Балу и преданная Багира принимают в свою стаю человеческого детёныша, вырастили его и научили быть настоящим Человеком.

Техническое решение и сюжет

Спектакль завораживает не только своим сюжетом, но и техническим решением. Джунгли на сцене — это визуальная проекция, внутри которой куклы ходят и бегают, охотятся и дерутся, предают и спасают друг друга.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир джунглей вместе с нами!