Спектакль Капитанская дочка

Настоящий русский мюзикл

Мюзикл, созданный Марком Розовским и Максимом Дунаевским, является ярким примером настоящего русского театра. Этот спектакль идеально подойдёт для семейного просмотра.

Слово Марка Розовского о спектакле

Марк Розовский делится своим взглядом на произведение: ««Капитанская дочка» — пушкинский шедевр. Сегодня бы сказали — бестселлер русской литературы. Но он — лишь надводная часть айсберга. Основа спрятана в другом труде Пушкина-историка — в «Истории пугачевского бунта». Зверства Пугачева, поднявшего злобную и дикую чернь на бунт против державного официоза, описаны легким пушкинским пером с отвращением к насилию и научной скрупулезностью.»

Художественная интерпретация

«А в «Капитанской дочке» тот же гениальный Автор как бы заново и по-другому осмысливает события — уже через художественную призму, через частную историю всепобеждающей любви двух сердец — юноши и девушки, которые попали в кровавую мясорубку века и сумели сохранить жизнь и достоинство своё.»

Тема любви и предательства

«Тема любви сопряжена с темой предательства, и взятые Пушкиным в эпиграф слова «Береги честь смолоду» составляют призывный смысл, обращённый ко всем поколениям людей, живших и живущих на русской земле.»