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Капитанская дочка
Билеты от 750₽
Киноафиша Капитанская дочка

Спектакль Капитанская дочка

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 3 часа, с антрактом
Возраст 12+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Настоящий русский мюзикл

Мюзикл, созданный Марком Розовским и Максимом Дунаевским, является ярким примером настоящего русского театра. Этот спектакль идеально подойдёт для семейного просмотра.

Слово Марка Розовского о спектакле
Марк Розовский делится своим взглядом на произведение: ««Капитанская дочка» — пушкинский шедевр. Сегодня бы сказали — бестселлер русской литературы. Но он — лишь надводная часть айсберга. Основа спрятана в другом труде Пушкина-историка — в «Истории пугачевского бунта». Зверства Пугачева, поднявшего злобную и дикую чернь на бунт против державного официоза, описаны легким пушкинским пером с отвращением к насилию и научной скрупулезностью.»

Художественная интерпретация
«А в «Капитанской дочке» тот же гениальный Автор как бы заново и по-другому осмысливает события — уже через художественную призму, через частную историю всепобеждающей любви двух сердец — юноши и девушки, которые попали в кровавую мясорубку века и сумели сохранить жизнь и достоинство своё.»

Тема любви и предательства
«Тема любви сопряжена с темой предательства, и взятые Пушкиным в эпиграф слова «Береги честь смолоду» составляют призывный смысл, обращённый ко всем поколениям людей, живших и живущих на русской земле.»

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Михаил Озорнин
Максим Якимов
Никита Заболотный
Игорь Скрипко
Юрий Голубцов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 750 ₽

Фотографии

Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка

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