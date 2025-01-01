Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бешеные деньги
Билеты от 500₽
Киноафиша Бешеные деньги

Спектакль Бешеные деньги

Постановка
Театр Сатиры 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Возобновление постановки 1981 года 

Спектакль по классической пьесе Островского рассказывает о светской даме Лидии Чебоксаровой, готовой выйти замуж за состоятельного человека ради финансовой независимости. Когда на горизонте появляется провинциальный предприниматель Савва Васильков, влюбленный в Лидию и якобы владеющий приисками, она видит шанс осуществить свои амбиции. Однако вопрос стоит глубже: готов ли муж разделить её страсть к роскоши или же брак окажется расчетливым союзом, где каждый ищет свою выгоду?

Деньги «умные» и «бешеные»

Островский впервые исследует концепцию «бешеных денег» — быстро заработанных и бездумно растрачиваемых, в противоположность «умным», которые тщательно оберегают. Это произведение о столкновении этих двух миров, где деньги не только объединяют, но и разъединяют людей.

Постановка и игра актеров

Пьеса наполнена тонким юмором и критикой общественных нравов, а талантливая режиссура и актерский состав добавляют живости классическому тексту. Персонажи раскрываются в остроумных диалогах и личных конфликтах, показывая борьбу между искренними чувствами и меркантильными интересами.

 

 

Режиссер
Андрей Миронов
В ролях
Антон Буглак
Андрей Зенин
Александр Чевычелов
Сергей Чурбаков

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 500 ₽
1 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 500 ₽
4 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги

В ближайшие дни

Девичник
16+
Премьера Драма
Девичник
3 августа в 18:00 Театр на Малой Ордынке
от 1500 ₽
Чудеса в решете
6+
Детский
Чудеса в решете
10 августа в 12:00 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Кентервильское привидение
0+
Детские елки Детский
Кентервильское привидение
7 января в 13:00 Дом музыки
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше