Спектакль Бешеные деньги

Возобновление постановки 1981 года

Спектакль по классической пьесе Островского рассказывает о светской даме Лидии Чебоксаровой, готовой выйти замуж за состоятельного человека ради финансовой независимости. Когда на горизонте появляется провинциальный предприниматель Савва Васильков, влюбленный в Лидию и якобы владеющий приисками, она видит шанс осуществить свои амбиции. Однако вопрос стоит глубже: готов ли муж разделить её страсть к роскоши или же брак окажется расчетливым союзом, где каждый ищет свою выгоду?

Деньги «умные» и «бешеные»

Островский впервые исследует концепцию «бешеных денег» — быстро заработанных и бездумно растрачиваемых, в противоположность «умным», которые тщательно оберегают. Это произведение о столкновении этих двух миров, где деньги не только объединяют, но и разъединяют людей.

Постановка и игра актеров

Пьеса наполнена тонким юмором и критикой общественных нравов, а талантливая режиссура и актерский состав добавляют живости классическому тексту. Персонажи раскрываются в остроумных диалогах и личных конфликтах, показывая борьбу между искренними чувствами и меркантильными интересами.