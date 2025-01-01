Спектакль Ladies of Burlesque

Неповторимое бурлеск-шоу Ladies of Burlesque

Ищете, как сделать вечер по-настоящему особенным? Приходите на Ladies of Burlesque — главное кабаре-шоу Москвы в жанре бурлеск. С момента своего основания в 2017 году проект дарит зрителям незабываемые вечера, наполненные элегантностью, юмором и театральным волшебством.

Очарование жанра бурлеск

Команда проекта активно развивает жанр бурлеска в России и создаёт вокруг себя сообщество восторженных поклонников (и поклонниц!). Бурлеск — это игривый театральный жанр, вдохновлённый красотой женского тела и сексуальностью. В программе вас ждут:

Танцы от артисток с мировым именем

Комедийные номера

Классический и нео-бурлеск

Бойлеск

Вокальные выступления

Прекрасная музыка

Основная изюминка жанра — фокус на самовыражении артисток, где нет места объективации. Здесь сбрасываются рамки условностей, и главным становится общение со зрителем в откровенной и ироничной манере.

Уютная атмосфера ресторана Magnus Locus

Шоу проходит в роскошном ресторане Magnus Locus, что становится отдельным удовольствием для зрителей. Интерьеры и отличный звук идеально подходят для полного погружения в атмосферу ретро-эстетики. В течение шоу вы можете заказать еду и напитки по меню (не входит в билет) и насладиться авторской кухней.

Детали шоу

Продолжительность шоу составляет 3 часа с антрактом. Вход гостей начинается за час до начала программы, которая стартует в 20:00. Вас ждёт специальная Новогодняя программа шоу!

Подробности о программе можно узнать в нашем ТГ канале ladiesofburlesque.