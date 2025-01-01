Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Иностранка
Киноафиша Иностранка

Спектакль Иностранка

16+
Режиссер Екатерина Павлова
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мюзикл по повести Довлатова «Иностранка»

Приглашаем вас на ностальгический мюзикл по одноимённой повести Сергея Довлатова. Главная героиня, Муся Татарович, из хорошей советской семьи, обладает всем, о чём может мечтать любой другой. Но, несмотря на это, она не чувствует себя счастливой и не может найти своё место в жизни.

Американская мечта

Что же делать в такой ситуации? Муся решает поддаться манящему зову американской мечты и эмигрировать из Союза. Однако и в Америке достичь счастья оказывается непросто. Каждый житель русского квартала в Нью-Йорке сталкивается с неустроенностью, тоской по дому и одиночеством.

Герои спектакля

Наши герои — это не идеализированные «герои», а неприкаянные, смешные и недалекие личности, которые вызывают жалость и симпатию. Их трогательные истории не оставят вас равнодушными. Как говорит один из персонажей: «Я люблю таких — отпетых, погибающих, беспомощных и нахальных. Я всегда повторял: кто бедствует, тот не грешит…»

Темы спектакля

Спектакль затрагивает тему небезупречности человека, которая делает его уникальным и прекрасным. Это история о поисках счастья, о том, как важно оставаться человечным в любых обстоятельствах.

Не пропустите возможность увидеть эту душевную постановку!

Подборки
Главные спектакли по жизни Сергея Довлатова в Санкт-Петербурге Главные спектакли по жизни Сергея Довлатова в Санкт-Петербурге

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Курт Санкт-Петербург, Чайковского, 16
20:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Курт Санкт-Петербург, Чайковского, 16
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

Иностранка Иностранка Иностранка Иностранка Иностранка Иностранка Иностранка Иностранка Иностранка Иностранка Иностранка Иностранка Иностранка Иностранка

В ближайшие дни

Кабала святош/Мольер
16+
Драма
Кабала святош/Мольер
5 августа в 19:00 Молодежный театр на Фонтанке
от 1200 ₽
Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
29 августа в 19:00 Легенда
Билеты
Поздняя любовь
16+
Драма
Поздняя любовь
24 августа в 18:00 Молодежный театр на Фонтанке
от 700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше