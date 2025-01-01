Спектакль Иностранка

Мюзикл по повести Довлатова «Иностранка»

Приглашаем вас на ностальгический мюзикл по одноимённой повести Сергея Довлатова. Главная героиня, Муся Татарович, из хорошей советской семьи, обладает всем, о чём может мечтать любой другой. Но, несмотря на это, она не чувствует себя счастливой и не может найти своё место в жизни.

Американская мечта

Что же делать в такой ситуации? Муся решает поддаться манящему зову американской мечты и эмигрировать из Союза. Однако и в Америке достичь счастья оказывается непросто. Каждый житель русского квартала в Нью-Йорке сталкивается с неустроенностью, тоской по дому и одиночеством.

Герои спектакля

Наши герои — это не идеализированные «герои», а неприкаянные, смешные и недалекие личности, которые вызывают жалость и симпатию. Их трогательные истории не оставят вас равнодушными. Как говорит один из персонажей: «Я люблю таких — отпетых, погибающих, беспомощных и нахальных. Я всегда повторял: кто бедствует, тот не грешит…»

Темы спектакля

Спектакль затрагивает тему небезупречности человека, которая делает его уникальным и прекрасным. Это история о поисках счастья, о том, как важно оставаться человечным в любых обстоятельствах.

Не пропустите возможность увидеть эту душевную постановку!