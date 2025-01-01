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Провинциальные анекдоты
Киноафиша Провинциальные анекдоты

Спектакль Провинциальные анекдоты

Постановка
Театр на Васильевском 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трагикомедия Александра Вампилова

В постановке по произведениям Александра Вампилова представлены две одноактные пьесы: «История с метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом». Эти произведения, написанные в конце 1960-х, объединены в дилогию под общим названием «Провинциальные анекдоты».

Обычные будни, необычные истории

Действие обеих пьес разворачивается в непримечательной провинциальной гостинице «Тайга». На первый взгляд, это простое место с обычными событиями. Но Вампилов мастерски переплетает банальные бытовые ситуации с неожиданными поворотами, доводя их до трагикомичного абсурда. Герои — работники и гости гостиницы — оказываются в ситуациях, которые раскрывают нелепости бюрократии, человеческие слабости и неожиданные проявления доброты.

«История с метранпажем»

Первая часть дилогии рассказывает о футбольном фанате Потапове, который, находясь в поисках радиоприёмника, случайно попадает в гостиничный номер Виктории. Там его встречает строгий администратор Калошин, представляющий собой бюрократическую машину, готовую создать проблему из пустяка. Пьеса, вдохновлённая гоголевским «Ревизором», высмеивает абсурд и жестокость системы, обещая неожиданный финал.

«Двадцать минут с ангелом»

Вторая часть — история о том, как двое гостей гостиницы, проснувшись после похмелья и оставшись без денег, сталкиваются с персонажем по имени Хомутов, который бескорыстно предлагает им помощь. Этот акт доброты кажется настолько невероятным, что герои начинают подозревать, что Хомутов — настоящий ангел.

Режиссёрская идея

Режиссёр Роман Смирнов описывает спектакль как трагикомедию, где за смехом скрываются важные жизненные истины. «Пьесы Вампилова смешные и страшные одновременно. Я не стремлюсь к тому, чтобы просто рассмешить зрителя, моя цель — сделать спектакль жизненным, человечным. Здесь важна динамичная игра актёров и глубокие эмоциональные переживания».

Спектакль обещает быть насыщенным, с острыми, парадоксальными ситуациями и лихой актёрской игрой, отражающей всю многослойность произведений Вампилова.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 октября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Провинциальные анекдоты Провинциальные анекдоты Провинциальные анекдоты Провинциальные анекдоты

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