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Вишневый сад
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Спектакль Вишневый сад

Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Вишневый сад» в театре имени Андрея Миронова

Классика Чехова на новой сцене

Пьеса Антона Чехова «Вишневый сад» давно завоевала свою репутацию как одно из самых сложных и глубоких произведений мировой драматургии. Несмотря на многочисленные постановки в театрах Москвы и Санкт-Петербурга, это произведение продолжает оставаться непреодолимой вехой в театральном искусстве.

Мечта Георгия Товстоногова

Георгий Товстоногов, великий режиссер и поклонник Чехова, всю жизнь мечтал поставить «Вишневый сад». Он имел роскошный актерский состав, включая таких звезд, как Доронина, Шарко и Макарова, но всегда ощущал нехватку идеальной Раневской. Эта пьеса остается сложной загадкой и непреодолимым вызовом для театров по всему миру.

Новая жизнь на сцене Русской антрепризы

Теперь «Вишневый сад» возвращается на сцену Русской антрепризы имени Андрея Миронова. Театр, носящий имя артиста, который в 1984 году создал выдающийся образ Лопахина на сцене Московского театра Сатиры, стремится воплотить в жизнь этот шедевр Чехова.

От «вишневых садов» до новой постановки

Спектакль обещает новую интерпретацию пьесы, которая уже была представлена в таких театрах, как БДТ, Александринка и театры Европы. Театр имени Андрея Миронова надеется, что их версия «Вишневого сада» не только покажет новое прочтение классики, но и вновь оживит и расцветет на театральных подмостках.

Режиссер
Юрий Цуркану
В ролях
Нелли Попова
Любовь Виролайнен-мл.
Виктория Троицкая
Ольга Семенова
Дмитрий Воробьев
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 сентября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад

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