Спектакль Счастливые дни

К юбилею Ирины Соколовой

25 января 2025 года состоится премьера спектакля, посвящённого народной артистке России Ирине Леонидовне Соколовой. Это проникновенная история, полная счастливых и трагических совпадений, охватывающая ключевые моменты её жизни.

Путешествие через эпохи

Действие начинается в 1900 году — году рождения бабушки артистки Клавдии Валерьяновны — и завершается в начале 60-х, когда Ирина Соколова впервые вышла на сцену в роли Конька-Горбунка.

Память и сцена

Спектакль объединяет воспоминания героини о детстве, юности, военном времени и её первых шагах в театре. Сюжет насыщен фрагментами из спектаклей, в которых она блистала, включая «Жила-была девочка», «Бонжур, месье Перро!» и «Весенние перевёртыши».

Неповторимая атмосфера

Сценография включает чёрную доску, белый мел, швейную машинку «Зингер» и бархатный занавес, за которым оживают образы из прошлого.

Творческая команда и исполнители

Спектакль репетирует Геннадий Тростянецкий, лауреат государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского. Роль Ирины Соколовой исполнят сама артистка и молодые актрисы ТЮЗа Татьяна Алпатова и Софья Шершнёва.

Эта постановка станет особым событием юбилейного года и проникновенным признанием в любви к выдающейся актрисе и её многогранному творческому пути.