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Главные спектакли по жизни Сергея Довлатова в Санкт-Петербурге

Сергей Довлатов — одна из главных творческих фигур советского Питера. Наравне с Иосифом Бродским, имя Довлатова прочно ассоциируется с культурной столицей. Хотя писатель где только не жил, поездил по миру во время эмиграции, постоянно попадал в странные ситуации, из которых чудом выходил победителем. Неудивительно, что его интересная жизнь вдохновляет драматургов и режиссёров на постановки по биографии Довлатова. В Санкт-Петербурге каждый поклонник писателя сможет найти что-то по душе: от трогательных драм до ностальгических мюзиклов. В этой статье мы собрали несколько спектаклей, посвящённых Довлатову и его творчеству, чтобы вы знали, на что стоит обратить внимание.

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Довлатов. Пять углов
Довлатов. Пять углов
моноспектакль
Довлатов
Довлатов
перформанс, читки пьес
Иностранка
Иностранка
драма, музыка
Абанамат!
Абанамат!
драма
Довлатов. P.P.S.
Довлатов. P.P.S.
драма
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«Довлатов»

Где: театр Ленсовета

«Довлатов» в театре Ленсовета — постановка в интересном формате. Это перформативный спектакль-читка, дополненный музыкальными композициями. Здесь прозвучат рассказы и повести, написанные Довлатовым в эмиграции, когда его жизнь уже была разделена на «до» и «после». Актёры представят такие произведения, как «Роль», «Заповедник», «Чемодан» и другие. Акцент делается на том, как вынужденная эмиграция повлияла на писателя и его судьбу. Спектакль дополнен песнями Николая Русского, который гармонично вплетает в текст собственные музыкальные произведения. После предпремьерных показов отзывы на «Довлатов» в Ленсовета оценили экспериментальный формат, поэтому стоит сходить, если любите нестандартный театр.

«Довлатов. P.P.S.» в театре «Мастерская»

Где: театр «Мастерская»

В постановке «Довлатов. P.P.S.» в театре «Мастерская» нет привычной драматической структуры, здесь отсутствует ярко выраженный сюжет или концепция. Это набор рассказов Довлатова, где на их стыке рождается третий смысл. Сцены, полные тонкого юмора, иронии и ожидания чего-то лучшего. В минималистичной сценографии, где есть только стол, стулья и лоскуты ткани, разворачиваются истории, которые автор проживает вместе с актёрами. Сцены наполнены абсурдом, с которым, тем не менее, каждый из нас. Эти истории о пьянстве, нелепых ситуациях и жизни в СССР, и хотя родная страна отвергла писателя, в постановке нет ненависти к режиму. Здесь даже есть ностальгические нотки. Отзывы на «Довлатов. P.P.S.» в театре «Мастерская» говорят, что рассказы выстроены так точно, что в конце наворачиваются слёзы.

«Абанамат!»

Где: Молодежный театр на Фонтанке

Отзывы на «Абанамат!» в Молодёжном театре на Фонтанке почти всегда положительные. В постановке, где абсурдность советской эпохи соединяется с вечными проблемами человеческих отношений. Эта постановка — глубокое погружение в время, в котором многие успели пожить: коммунальная квартира, через коридоры проходят герои спектакля, которая является метафорой истории целой страны. Довлатов говорил, что жизнь — это «кастрюля, которая тихо булькает на медленном огне», и этот образ точно отражает атмосферу постановки. Абсурдные события, как и в жизни самого писателя, переплетаются с неожиданными проявлениями грусти и радости. Кстати, фраза «Абанамат!» передаёт самые разные эмоции, от удивления до восхищения, и идеально подходит для описания сюрреалистичного мира спектакля.

«Иностранка» в театре «Курт»

Где: театр «Курт»

Спектакль «Иностранка» в театре «Курт» — мюзикл по одноимённой повести Довлатов. Главный герой — сам писатель, который комментирует действия персонажей на сцене. Музыку здесь вполне можно назвать отдельным персонажем. Здесь занимает важное место — песни советской и зарубежной эстрады вплетены в сюжет, создавая необычную атмосферу. В этой постановке есть всё: юмор, интерактив и ностальгия по ушедшему времени. Несколько актёров играют сразу несколько ролей, что добавляет динамики и не даёт заскучать. И пусть декорации минималистичны, дух «русской Америки» 80-х передан идеально. Отзывы на «Иностранку» в театре «Курт» говорят, что постоянный слом четвёртой стены от актёров полностью погружает тебя в действие, лучше любых самых дорогих декораций.

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