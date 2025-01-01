Спектакль И пепел наш развеют по земле...

Путешествие в мир воспоминаний

В новом спектакле «Игра в маски» зрители встретятся с двумя стариками-ровесниками, которые проводят свои дни в доме престарелых. Их жизнь полна однообразия: они живут в одной комнате, едят за одним столом и вместе вспоминают молодость, играя в шахматы.

Скука или вдохновение?

Каждый день для них похож на предыдущий, пока однажды монотонный режим не нарушается новым увлечением — игрой в маски. Это увлечение становится началом удивительного путешествия по их воспоминаниям и мечтам.

Поиск ответов

Старики начинают менять роли друг с другом, задавая важные вопросы и пытаясь найти на них ответы. Память, словно живое существо, мучает их сознание, и они остро ощущают её давление в одиночестве. Красный угол памяти тянет к тяжёлым событиям и бесчеловечным поступкам, заставляя героев сталкиваться с тем, что они предпочли бы забыть.

Глубина терзаний

В процессе своих терзаний старики обнаруживают нечто неожиданное — то, чего не могли бы представить даже в самых страшных кошмарах. Этот спектакль обещает быть глубоким и эмоциональным, заставляя зрителей задуматься о собственных воспоминаниях и внутреннем мире.

«Игра в маски» — это не просто история о старости, но и о том, как важно помнить и осознавать свою жизнь. Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль!