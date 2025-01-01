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Знаток женского сердца
Киноафиша Знаток женского сердца

Спектакль Знаток женского сердца

Постановка
Город 16+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия по рассказам Михаила Зощенко

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Знаток женского сердца», который погружает в мир сложных и противоречивых отношений между мужчинами и женщинами. Это комедия, основанная на произведениях Михаила Зощенко и Аркадия Аверченко, таких как «Аристократка», «Горькая доля», «Мужчины», «Жена», «Фат» и, конечно же, «Знаток женского сердца».

О чем спектакль?

Что может объединять замужнюю женщину и самодовольного франта? Или аристократку и мужчину-слесаря из рабочего класса? А может, это молодая неопытная девушка и опытный соблазнитель Мастаков? Ответ кроется в странной, запретной и зачастую разрушительной любви.

Возрастные ограничения

Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет, что делает его особенно интересным для молодежной аудитории, стремящейся понять сложные нюансы отношений.

Насыщенный сюжет

Герои спектакля сталкиваются с множеством эмоциональных и социальных противоречий, и зрители смогут наблюдать, как они преодолевают эти барьеры. Что из этого выйдет? Откроются ли они друг другу, или же любовь станет лишь источником новых конфликтов?

Не упустите возможность насладиться этой живой и актуальной комедией о любви и отношениях. Спектакль обещает быть не только развлекательным, но и познавательным, заставляя задуматься о том, как мы воспринимаем чувства и эмоции в современном мире.

Режиссер
Виктор Тимофеев
В ролях
Борис Трейбич
Татьяна Быкова
Ольга Сергеева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 30 августа
Город Самара, просп. Ленина, 14а
18:00 от 700 ₽

Фотографии

Знаток женского сердца Знаток женского сердца Знаток женского сердца Знаток женского сердца Знаток женского сердца Знаток женского сердца Знаток женского сердца Знаток женского сердца Знаток женского сердца Знаток женского сердца

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