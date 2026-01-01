Спектакль Полёт. Инструкция для кота

Удивительная история с музыкальным сопровождением

Что делать, если ты — кот, а должен высидеть и вырастить чайку, а затем научить её летать? Именно об этом расскажет наш новый спектакль. Это удивительная история о том, как мы привыкаем к своей «скорлупе»: к удобным правилам, привычному миру и границам, которые ставим сами себе.

Взрослые зрители увидят здесь историю о родительстве: о том, как верить в ребёнка, когда у самого ещё нет ответов. Дети же узнают о смелости идти своим путем. Вместе это создаст атмосферу, напоминающую, что даже если мы сами не умеем летать, можем научить летать других, если верим в них и любим.

Живая музыка и мастер-класс

Спектакль сопровождается живой музыкой от школы «Синергия»: ударные, гитара, клавишные — лёгкий рок сливается в единое целое. Музыка станет голосом ветра, полёта и той самой смелости, которая рождается внутри. Как гласит девиз спектакля: «Полетит тот, кто осмелится».

После спектакля в 15:00 вас ждёт мастер-класс от музыкантов школы «Синергия». Это уникальная возможность не только послушать живую музыку, но и стать её частью. Ведущий объяснит, как устроены инструменты, покажет базовые приёмы игры, и вместе мы сыграем небольшой музыкальный этюд в группе.

Погружение в ритм, звук и общее творчество — идеальное завершение премьерного дня. Приходите — будет шумно, весело и очень душевно!