Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Про Ивана-молодца и подарки из ларца
Киноафиша Про Ивана-молодца и подарки из ларца

Спектакль Про Ивана-молодца и подарки из ларца

Постановка
Самарский театр оперы и балета 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Веселая оперетта о дружбе и приключениях

Спектакль «Про Ивана-молодца и подарки из ларца» – это увлекательная опера для детей, полная приключений и неожиданных поворотов. В центре сюжета – похищение невесты воеводы Ивана коварными разбойниками и ее чудесное возвращение благодаря народной мудрости, дружбе и взаимопомощи героев.

Интерактивные моменты и музыкальное сопровождение

Красочный и динамичный спектакль включает интерактивные элементы, в которых активно участвуют юные зрители. Каждый поворот сюжета невозможен без их помощи, что делает представление незабываемым и вовлекающим.

Музыка спектакля легка для восприятия и состоит из мелодичных песен и народной танцевальной музыки. В произведении звучат русские, татарские, чувашские и мордовские интонации, которые вместе с яркими костюмами создают неповторимую атмосферу.

Визуальные эффекты и исполнение

Спектакль сопровождается красочным видеоконтентом, который усиливает впечатление от происходящего на сцене. В постановке участвуют солисты оперы, артисты хора и оркестра, а перед сценой размещается инструментальный ансамбль, который позволяет детям в непосредственной близости наблюдать за игрой музыкантов.

Не упустите возможность погрузиться в мир веселых приключений и незабываемых эмоций на этом замечательном спектакле!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 13 сентября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
12:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Травиата
12+
Опера
Травиата
30 сентября в 18:30 Самарский театр оперы и балета
от 300 ₽
Маленький принц
6+
Детский
Маленький принц
15 августа в 18:00 Место действия
от 900 ₽
6+
Иммерсивный
Выездной сеанс VR (виртуальная реальность)
8 августа в 17:00 Самара Космическая
от 200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше