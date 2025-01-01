Спектакль Андрея Могучего в БДТ имени Г.А. Товстоногова

Режиссёр Андрей Могучий обращается к истокам отечественного театра, открывая новые грани музыкально-поэтического текста Островского. Сюжет пьесы охватывает конфликт между долгом и чувством, а также исследует актуальные до сих пор русские мифы и традиции.

Сцена и исполнители

Спектакль представлен в стилизованном под палех лакированном пространстве, в котором заняты заслуженные артисты России: Дмитрий Воробьёв, Сергей Лосев, Анатолий Петров и Мария Лаврова. «Гроза» сочетает в себе элементы классических произведений и новаторских театральных интерпретаций, что делает его привлекательным для зрителей, интересующихся театром.

Награды и признания

Спектакль «Гроза» уже удостоен ряда наград:

Приз зрительских симпатий XXVI Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» (2016).

Премия Санкт-Петербургского общества зрителей «Театрал» (2017).

Российская Национальная театральная премия «Золотая Маска» (2017) за «Лучшее режиссёрское решение» (Андрей Могучий).

Высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой Софит» (2017) в номинациях «Лучший спектакль на большой сцене», «Лучшая работа режиссёра» (Андрей Могучий) и «Лучшая роль второго плана» (Анатолий Петров).

Концепция и подход

Андрей Могучий подчеркивает, что в «Грозе» отсутствует привычное развитие характеров — это почти лубок. Постановка стремится усилить музыкальное и поэтическое звучание текста Островского, начиная с особенностей русского речитатива. Это не просто бытописание, а многослойная трагедия, отражающая противоречия человеческой жизни.

Костюмы и визуальный стиль

Художник по костюмам Светлана Грибанова делала акцент на образах персонажей, а не на этнографической точности. Костюмы символизируют не статус, а внутренние качества героев. Например, головные уборы у замужней Катерины и вдовы Кабанихи схожи, но различаются по форме, что многое говорит о характере персонажей.

Отзывы и критика

Театральные критики отмечают, что «Гроза» — это не просто исполнение текста, а воссоздание мелодии национальной души. В спектакле ощутимо богатство черного цвета как символ «темного царства», а также глубокая искренность актеров. Выступление Анатолия Петрова в роли Кулигина и Марине Игнатовой в роли Кабанихи стало заметной точкой в общей атмосфере спектакля.

В целом, «Гроза» — это не только дань классике, но и попытка посмотреть на русскую трагедию с современной точки зрения, превращая традиции в актуальное художественное высказывание.