Режиссёр Андрей Могучий обращается к истокам отечественного театра, открывая новые грани музыкально-поэтического текста Островского. Сюжет пьесы охватывает конфликт между долгом и чувством, а также исследует актуальные до сих пор русские мифы и традиции.
Спектакль представлен в стилизованном под палех лакированном пространстве, в котором заняты заслуженные артисты России: Дмитрий Воробьёв, Сергей Лосев, Анатолий Петров и Мария Лаврова. «Гроза» сочетает в себе элементы классических произведений и новаторских театральных интерпретаций, что делает его привлекательным для зрителей, интересующихся театром.
Спектакль «Гроза» уже удостоен ряда наград:
Андрей Могучий подчеркивает, что в «Грозе» отсутствует привычное развитие характеров — это почти лубок. Постановка стремится усилить музыкальное и поэтическое звучание текста Островского, начиная с особенностей русского речитатива. Это не просто бытописание, а многослойная трагедия, отражающая противоречия человеческой жизни.
Художник по костюмам Светлана Грибанова делала акцент на образах персонажей, а не на этнографической точности. Костюмы символизируют не статус, а внутренние качества героев. Например, головные уборы у замужней Катерины и вдовы Кабанихи схожи, но различаются по форме, что многое говорит о характере персонажей.
Театральные критики отмечают, что «Гроза» — это не просто исполнение текста, а воссоздание мелодии национальной души. В спектакле ощутимо богатство черного цвета как символ «темного царства», а также глубокая искренность актеров. Выступление Анатолия Петрова в роли Кулигина и Марине Игнатовой в роли Кабанихи стало заметной точкой в общей атмосфере спектакля.
В целом, «Гроза» — это не только дань классике, но и попытка посмотреть на русскую трагедию с современной точки зрения, превращая традиции в актуальное художественное высказывание.