Иммерсивный спектакль для детей в Петербурге

Они — порождение огня и мрака, легендарные древние чудовища, одно упоминание о которых вселяет страх. Драконы Средиземья, тысячелетиями дремавшие в землях Западных пределов, являются грозными ящерами и владыками волшебного мира. Но кто они на самом деле? Опасные тираны или хранители равновесия в мире магических существ? Ответ на этот вопрос вы найдёте в «Волшебной миле».

Уникальный интерактивный спектакль «Драконы Средиземья» погружает зрителей в таинственный мир, где хоббиты и эльфы сталкиваются с загадочными мифическими существами. Это будет легендарное путешествие, в котором юные зрители пройдут сложнейшие испытания вместе с героями спектакля и станут частью легенды. Каждый из них сможет осуществить заветную мечту — приручить дракона!

Важная информация для зрителей

Спектакль предназначен для детей от 5 лет и старше. Обратите внимание, что на мероприятие допускаются только дети без сопровождения взрослых. Если взрослый хочет участвовать, ему необходимо приобрести билет на спектакль, а не входной билет в парк.

Что включает стоимость билета

Посещение парка без ограничения времени пребывания.

Доступ ко всем игровым пространствам и аттракционам.

Участие во всех мастер-классах в течение всего дня.

Посещение сферического кинотеатра с показами фильмов и мультфильмов по расписанию.

Участие во всех интерактивных мероприятиях, анимационных программах и играх, дискотеках, шоу-программах, проводимых в открытых пространствах парка.

Кулеры с питьевой водой и стаканчиками в свободном доступе на территории парка.

Wi-Fi на всей территории парка.

Обратите внимание

При посещении парка обязательна сменная обувь как для детей, так и для взрослых. Спектакль продлится 45 минут, а до и после него зрители смогут наслаждаться играми в парке без ограничения времени.