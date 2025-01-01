Моноспектакль к юбилею Достоевского

К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского Театр Драматических Импровизаций представляет премьеру моноспектакля, посвящённого великому писателю. «Признаю откровенно, что в моих воспоминаниях много погрешностей. Да простят мне эти погрешности ввиду моего искреннего и сердечного желания представить Ф. М. Достоевского со всеми его достоинствами и недостатками — таким, каким он был в своей семейной и частной жизни», — так начинается рассказ об одном из самых выдающихся писателей русской и мировой литературы, а также самом цитируемом русском авторе.

Жизнь в тени гения

На протяжении 14 лет, вплоть до своей смерти, рядом с Фёдором Михайловичем была его жена Анна Григорьевна. Именно ей он посвятил свой великий роман «Братья Карамазовы». Каково это — жить в тени гения? На этот вопрос мы попытаемся ответить в спектакле, который покажет Достоевского глазами его любимой жены.

Фестивали и награды

Спектакль «Стенограмма любви» будет участником нескольких престижных фестивалей:

XXVII Международный театральный фестиваль Достоевского в Великом Новгороде (2023)

XVII Пасхальный театральный фестиваль в Санкт-Петербурге (2024)

Фестиваль социально-театральных проектов «Окно возможностей» в Санкт-Петербурге (2024)

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события, которое обещает погрузить зрителей в мир Достоевского и его близких.