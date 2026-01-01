Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Цветаева
Киноафиша Цветаева

Спектакль Цветаева

Постановка
Театральная долина 12+
Продолжительность 80 минут
Возраст 12+

О спектакле

Пластический спектакль «Цветаева»

«Мой Арлекин, мой Авантюрист, моя Ночь, мое счастье, моя страсть...» В этих строках оживает безумная любовь Марины Цветаевой и Константина Родзевича, отразившаяся в их произведениях «Поэма горы» и «Поэма конца». Спектакль «Цветаева» становится уникальным разговором двух душ, где каждый жест и слово наполняются глубокими чувствами.

Содержание и атмосфера

В спектакле соединяются стих, танец и музыка, создавая неповторимую атмосферу. Артисты Мария Семушина и Владимир Зверев передают историю любви через выразительные движения и эмоциональный вокал, погружая зрителя в мир поэзии и страсти.

Художественная команда

Спектакль поставлен режиссёром Людмилой Никитиной, а хореографией занималась Мария Семушина. Это таланты, которые умеют мастерски соединять искусство слова и тела в единое целое, обеспечивая одновременное восприятие идей и чувств.

Не упустите возможность увидеть «Цветаева» — историю, где каждое мгновение наполнено поэзией и страстью, где слова становятся танцем, а танец — словом.

Купить билет на спектакль Цветаева

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
6 марта пятница
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1400 ₽
3 апреля пятница
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Что случилось в пятом Б
6+
Детский
Что случилось в пятом Б
1 апреля в 12:00 Зазеркалье
от 1200 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
11 апреля в 12:00 Casino Museum
от 900 ₽
Сцены из супружеской жизни
16+
Драма
Сцены из супружеской жизни
8 марта в 19:00 Театральный центр «За Черной речкой»
от 2500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше