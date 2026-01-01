Пластический спектакль «Цветаева»

«Мой Арлекин, мой Авантюрист, моя Ночь, мое счастье, моя страсть...» В этих строках оживает безумная любовь Марины Цветаевой и Константина Родзевича, отразившаяся в их произведениях «Поэма горы» и «Поэма конца». Спектакль «Цветаева» становится уникальным разговором двух душ, где каждый жест и слово наполняются глубокими чувствами.

Содержание и атмосфера

В спектакле соединяются стих, танец и музыка, создавая неповторимую атмосферу. Артисты Мария Семушина и Владимир Зверев передают историю любви через выразительные движения и эмоциональный вокал, погружая зрителя в мир поэзии и страсти.

Художественная команда

Спектакль поставлен режиссёром Людмилой Никитиной, а хореографией занималась Мария Семушина. Это таланты, которые умеют мастерски соединять искусство слова и тела в единое целое, обеспечивая одновременное восприятие идей и чувств.

Не упустите возможность увидеть «Цветаева» — историю, где каждое мгновение наполнено поэзией и страстью, где слова становятся танцем, а танец — словом.