Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Главный элемент
Киноафиша Главный элемент

Спектакль Главный элемент

Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 12+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Sci-fi спектакль в Театре эстрады Аркадия Райкина

В Театре эстрады Аркадия Райкина готовится премьера захватывающей комедии «Главный элемент». В центре сюжета — необычная ситуация: над Землей завис инопланетный корабль, и представители другой цивилизации требуют для исследования одного образца человечества. Но кто же станет этим «образцом»?

О герое:

Не ученый, не спортсмен и не генерал космических войск, а простой офисный работник с неполным высшим образованием. Этот типичный маленький человек, чьи достижения кажутся незначительными, неожиданно оказывается в центре космического внимания. Сможет ли он пройти свой путь с достоинством, и какие открытия его ждут?

Тематика и постановка:

Спектакль наполнен абсурдом, иронией и юмором, но при этом затрагивает философские вопросы. Режиссер Андрей Носков, известный своими успешными постановками «Здрасьте, я Ваша тётя» и «Мама-кот», предлагает зрителям задуматься о смысле жизни и предназначении человека. В чем настоящая простота жизни и какие её главные аспекты?

 

«Главный элемент» — это спектакль, который сочетает в себе элементы научной фантастики и глубоких философских размышлений, представленных в легкой и доступной форме. Не пропустите возможность увидеть эту уникальную постановку, где каждое действие и каждое слово могут открыть новые горизонты понимания.

Режиссер
Андрей Носков
Андрей Носков
В ролях
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Александр Макин
Сергей Романюк
Андрей Зибров
Алена Кухоткина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Главный элемент Главный элемент Главный элемент Главный элемент Главный элемент

В ближайшие дни

Царевна-лягушка
0+
Детский
Царевна-лягушка
27 сентября в 16:00 Плоды просвещения
от 700 ₽
До свадьбы доживет
18+
Комедия Иммерсивный
До свадьбы доживет
26 августа в 21:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым
16+
Интерактивный Иммерсивный
Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым
9 августа в 13:00 Дом Достоевского
от 1199 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше