Кошки
Киноафиша Кошки

Спектакль Кошки

0+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Детский музыкальный спектакль «Кошачьи истории» в ДК Выборгский

Приглашаем вас на трогательную постановку «Кошачьи истории», которая рассказывает о жизни шести уникальных кошек, обитающих на городских крышах. Каждая из них имеет свою неповторимую судьбу, и их приключения не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Персонажи спектакля

  • Кот Повар мечтает научить всех готовить вкусный обед.
  • Кошка Актриса стремится к человеческому вниманию и ласке.
  • Кот Герой — защитник, влюбленный в Актрису, всегда готов прийти на помощь.

Кошки живут весело и дружно, однако их мир рушится, когда возникают серьезные проблемы с пропитанием. Кажется, их дружная семья распадется, но к финалу спектакля все шесть котов снова воссоединяются, что приносит радость и надежду.

Музыка и атмосфера

В спектакле звучат самые известные музыкальные хиты в оригинальной аранжировке, что создает незабываемую атмосферу. Яркие вокально-танцевальные номера и красочные декорации перенесут вас в мир уютных крыш под звездным небом.

Интерактивность и подарки

Спектакль интерактивный, что делает его особенно привлекательным для маленьких зрителей. Дети смогут не только наблюдать за приключениями котов, но и стать частью этой удивительной сказки. Каждому ребенку в подарок — кошачьи ушки и аквагрим в виде кошки!

Приключения котов полны юмора, забавы и немного грусти, что заставляет задуматься о дружбе, добре и любви между детьми и родителями. Не упустите шанс стать частью этого волшебства!

Режиссер
Наталья Колесник
В ролях
Валентина Ладыгина
Ирина Ларионова
Михаил Кузьменков
Вячеслав Лебедев
Валерия Мичкова

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
12:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
12:00 от 1200 ₽

Фотографии

