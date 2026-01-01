Спектакль Легенды Невского проспекта

Легенды Невского проспекта
18+
Моноспектакль «Легенды Невского проспекта»

В Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» состоится моноспектакль, основанный на шедеврах юмористической прозы ХХ века. Зрителей ждут небольшие рассказы, пронизанные иронией и сарказмом, которые создают яркий портрет советского Ленинграда.

Леонид Таранов, известный по спектаклям «Нервные люди», «Компромиссы», «Мертвые души» и «Сатирикон», дарит свои интерпретации этих произведений, наполняя их легкостью и узнаваемостью персонажей. Аудитория не только будет смеяться, но и ощутит глубину стремления к свободе и счастью, которые продолжают жить в нашем поколении.

Спектакль станет отличным выбором для любителей юмористической прозы и всех, кто интересуется культурой советского Ленинграда.

В программе представлены следующие произведения: «Крематорий», «Французик», «Легенда о стажере», «Легенда о родоначальнике фарцовки Фиме Бляйшице» и «Марина».

Июнь
4 июня четверг
19:30
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 3500 ₽
29 июня понедельник
19:30
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 3500 ₽

