Главная роль
Билеты от 500₽
Киноафиша Главная роль

Спектакль Главная роль

Постановка
Театр Российской Армии 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

О материнской любви и семейных конфликтах

Юбилей свадьбы Сергея и Екатерины оказывается омрачен болезнью матери Сергея, Полины. Вопросы корысти и несправедливости начинают всплывать, когда Полина обвиняет невестку в том, что она вышла за Сергея по расчету. Проблемы между свекровью и невесткой обостряются, когда в отношениях семьи вспыхивает ссора, угрожая гармонии в их жизни.

Мелодрама с элементами комедии

Режиссер Игорь Афанасьев придает этому спектаклю яркие черты комедии, сделав акценты на бесконечной материнской любви, которая порой бывает всепоглощающей и деспотичной. Классический конфликт поколений превращается в захватывающее и динамичное действо, наполненное юмором и неожиданными поворотами.

Театральный праздник с акробатикой и музыкой

Спектакль изобилует акробатическими трюками, латиноамериканскими танцами и зажигательной музыкой, что превращает его в настоящий театральный праздник, при этом не теряя глубины и эмоциональной нагрузки.

Режиссер
Игорь Афанасьев
В ролях
Ольга Богданова
Тимур Еремеев
Андрей Кочинов
Сергей Иванюк
Илья Баранов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
30 ноября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽

Фотографии

