Спектакль Главная роль

О материнской любви и семейных конфликтах

Юбилей свадьбы Сергея и Екатерины оказывается омрачен болезнью матери Сергея, Полины. Вопросы корысти и несправедливости начинают всплывать, когда Полина обвиняет невестку в том, что она вышла за Сергея по расчету. Проблемы между свекровью и невесткой обостряются, когда в отношениях семьи вспыхивает ссора, угрожая гармонии в их жизни.

Мелодрама с элементами комедии

Режиссер Игорь Афанасьев придает этому спектаклю яркие черты комедии, сделав акценты на бесконечной материнской любви, которая порой бывает всепоглощающей и деспотичной. Классический конфликт поколений превращается в захватывающее и динамичное действо, наполненное юмором и неожиданными поворотами.

Театральный праздник с акробатикой и музыкой

Спектакль изобилует акробатическими трюками, латиноамериканскими танцами и зажигательной музыкой, что превращает его в настоящий театральный праздник, при этом не теряя глубины и эмоциональной нагрузки.