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Достоевский. Спасите наши души
Билеты от 1200₽
Киноафиша Достоевский. Спасите наши души

Спектакль Достоевский. Спасите наши души

Постановка
Театральный особняк 16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль-мозайка по произведениям Ф. М. Достоевского

В 2021 году мир отметил 200-летие со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского, и в честь этого события был создан уникальный спектакль, представляющий собой мозаику из его самых значимых произведений.

Философия Достоевского на сцене

«Бог есть любовь. Ад — невозможность более любить», — эти слова Ф.М. Достоевского становятся ключевыми в спектакле, который отражает философскую глубину его творчества. Достоевский был мастером экзистенциальных поисков, и вечная борьба между дьяволом и Богом, спасение души — темы, которые пронизывают его работы. Спектакль погружает зрителей в эту борьбу, исследуя мотивацию и судьбы героев через призму внутреннего конфликта.

Отрывки из лучших произведений

В спектакле представлены отрывки из произведений, которые сделали Достоевского культовой фигурой в мировой литературе: «Преступление и наказание», «Бесы», «Село Степанчиково и его обитатели», «Идиот», «Чужая жена и муж под кроватью», «Униженные и оскорбленные». Каждое произведение здесь — не просто текст, а вгляд в самые темные уголки человеческой души.

Музыка как отражение эмоций

К спектаклю была подобрана музыка, которая усиливает напряжение и философский подтекст, звучат композиции А. Шнитке, В.А. Моцарта, Тома Уэйтса и других композиторов. Музыкальное сопровождение помогает подчеркнуть глубину переживаний и конфликтов персонажей, делая спектакль не только литературным, но и музыкально насыщенным событием.

Посвящение великому писателю

Таким образом, спектакль становится настоящим посвящением Федору Михайловичу Достоевскому, в котором зритель может пережить основные идеи его творчества и насладиться необычной интерпретацией великих произведений.

Режиссер
Артем Серов
В ролях
Жанна Дроздецкая
София Золоторева
Александра Павлова
Римма Толкова
Евгения Щербакова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
19:00 от 1200 ₽
31 декабря
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
19:00 от 1550 ₽

Фотографии

Достоевский. Спасите наши души Достоевский. Спасите наши души Достоевский. Спасите наши души Достоевский. Спасите наши души

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