Спектакль Распад

Трагифарс по пьесе Олжаса Жанайдарова

«Всё как мы(вы) любим/любите» — трагифарс о сложных отношениях между айтишником и арт-художницей, которые столкнулись с проблемами в жизни и в отношениях. Пьеса отражает типичные вопросы современной городской жизни, такие как квартирный вопрос, соседи, бытовые трудности и личные переживания. В спектакле затрагиваются глубокие темы через юмор и абсурд, с элементами метапостмодерна и цитат великих художников.

Основные темы спектакля

Спектакль исследует вопросы о сложности взаимоотношений, культурных столкновениях и поиске смысла в повседневной жизни. Через повседневные события и забавные ситуации автор поднимает более серьезные и философские вопросы о жизни и любви.