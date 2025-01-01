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Распад
Билеты от 2500₽
Киноафиша Распад

Спектакль Распад

Постановка
Театр города М. 18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Трагифарс по пьесе Олжаса Жанайдарова

«Всё как мы(вы) любим/любите» — трагифарс о сложных отношениях между айтишником и арт-художницей, которые столкнулись с проблемами в жизни и в отношениях. Пьеса отражает типичные вопросы современной городской жизни, такие как квартирный вопрос, соседи, бытовые трудности и личные переживания. В спектакле затрагиваются глубокие темы через юмор и абсурд, с элементами метапостмодерна и цитат великих художников.

Основные темы спектакля
Спектакль исследует вопросы о сложности взаимоотношений, культурных столкновениях и поиске смысла в повседневной жизни. Через повседневные события и забавные ситуации автор поднимает более серьезные и философские вопросы о жизни и любви.

Режиссер
Даниил Обухов
В ролях
Альбина Кашорик
Дарья Косова
Глеб Косихин
Александр Попело

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Фотографии

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