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Три медведя
Билеты от 500₽
Киноафиша Три медведя

Спектакль Три медведя

Постановка
Поколение 0+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Мюзикл «Три медведя» – яркое театральное приключение для детей

Мало кому известно, что сказка о девочке, которая пролезла в медвежий дом и самовольно съела кашу, имеет своего конкретного автора – это произведение принадлежит перу Льва Толстого. Классик, взяв известный сюжет из английского фольклора, стилизовал текст и адаптировал его к российской культуре.

Специально для новой постановки «Три медведя» Геннадий Чихачев, основатель и художественный руководитель театра, написал авторское либретто. Режиссер вновь обращается к композитору Владимиру Качесову, с которым у него на счету уже три успешные работы.

Сюжет и персонажи

В версии Московского музыкального театра под руководством Чихачева девочка получает имя Варвара. Смелая героиня подружится с медведями, а новые персонажи помогут ей и ее друзьям подготовиться к встрече зимы. Удивительные повороты старого сюжета, динамичная музыка и яркие костюмы – всем этим спектакль обещает удивить зрителя!

Трилогия для маленьких зрителей

Мюзикл «Три медведя» стал заключительной частью трилогии для самых маленьких детей, начиная с 3 лет. В репертуаре театра «Чихачевка» уже с неизменным успехом идут опера «Теремок» и музыкальная сказка «Колобок». Эти три спектакля, разнообразные по жанру, музыке и сценографии, познакомят детей с театром и станут ярким и позитивным первым шагом в мир искусства.

Режиссер
Геннадий Чихачев
В ролях
Сергей Шимохин
Станислав Якубовский
Людмила Кафтайкина
Ирина Химина
Вадим Поповичев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
11:00 от 500 ₽
19 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
11:00 от 500 ₽
3 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
11:00 от 500 ₽

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