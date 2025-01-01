Спектакль Три медведя

Мюзикл «Три медведя» – яркое театральное приключение для детей

Мало кому известно, что сказка о девочке, которая пролезла в медвежий дом и самовольно съела кашу, имеет своего конкретного автора – это произведение принадлежит перу Льва Толстого. Классик, взяв известный сюжет из английского фольклора, стилизовал текст и адаптировал его к российской культуре.

Специально для новой постановки «Три медведя» Геннадий Чихачев, основатель и художественный руководитель театра, написал авторское либретто. Режиссер вновь обращается к композитору Владимиру Качесову, с которым у него на счету уже три успешные работы.

Сюжет и персонажи

В версии Московского музыкального театра под руководством Чихачева девочка получает имя Варвара. Смелая героиня подружится с медведями, а новые персонажи помогут ей и ее друзьям подготовиться к встрече зимы. Удивительные повороты старого сюжета, динамичная музыка и яркие костюмы – всем этим спектакль обещает удивить зрителя!

Трилогия для маленьких зрителей

Мюзикл «Три медведя» стал заключительной частью трилогии для самых маленьких детей, начиная с 3 лет. В репертуаре театра «Чихачевка» уже с неизменным успехом идут опера «Теремок» и музыкальная сказка «Колобок». Эти три спектакля, разнообразные по жанру, музыке и сценографии, познакомят детей с театром и станут ярким и позитивным первым шагом в мир искусства.