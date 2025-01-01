Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Фигаро
Билеты от 1000₽
Киноафиша Фигаро

Спектакль Фигаро

Постановка
Театр на Таганке 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Фигаро» Дениса Бокурадзе по пьесе Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро»

Премьера спектакля «Фигаро» режиссера Дениса Бокурадзе по пьесе Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» обещает стать настоящим событием театрального сезона. Вопросы, кто чей сын, кому достанется невеста и когда наконец закончится этот сумасшедший день в замке графа, будут решаться на сцене в стиле театра в театре.

Смех, эстетика и здоровый юмор
Спектакль «Фигаро» не будет перенесен в современность, но зрители точно не увидят «классическую классику». Режиссер Денис Бокурадзе обещает создать уникальную атмосферу, в которой жанр спектакля сам по себе останется загадкой — «почти комедия», как сам определяет свой труд режиссер.

Загадочная комедия и смышленый герой
Зрители смогут увидеть на сцене не только увлекательные события, но и полотно, наполненное остроумными диалогами и яркими персонажами. И, конечно, вся эта суета будет в центре внимания самого смышленого человека нации — Фигаро.

Режиссер
Денис Бокурадзе
В ролях
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова
Лариса Долина
Лариса Долина
Игорь Ларин
Роман Колотухин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1500 ₽
30 сентября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
30 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Фигаро Фигаро Фигаро Фигаро Фигаро Фигаро Фигаро Фигаро

В ближайшие дни

Женщины Есенина
16+
Драма
Женщины Есенина
7 сентября в 18:00 Театр им. Вахтангова
от 3000 ₽
Айболит и все, все, все!
0+
Детский Иммерсивный
Айболит и все, все, все!
7 августа в 10:30 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Солнечная линия
18+
Драма
Солнечная линия
25 июля в 20:00 Театр.doc industrial
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше