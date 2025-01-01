Премьера спектакля «Фигаро» Дениса Бокурадзе по пьесе Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро»

Премьера спектакля «Фигаро» режиссера Дениса Бокурадзе по пьесе Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» обещает стать настоящим событием театрального сезона. Вопросы, кто чей сын, кому достанется невеста и когда наконец закончится этот сумасшедший день в замке графа, будут решаться на сцене в стиле театра в театре.

Смех, эстетика и здоровый юмор

Спектакль «Фигаро» не будет перенесен в современность, но зрители точно не увидят «классическую классику». Режиссер Денис Бокурадзе обещает создать уникальную атмосферу, в которой жанр спектакля сам по себе останется загадкой — «почти комедия», как сам определяет свой труд режиссер.

Загадочная комедия и смышленый герой

Зрители смогут увидеть на сцене не только увлекательные события, но и полотно, наполненное остроумными диалогами и яркими персонажами. И, конечно, вся эта суета будет в центре внимания самого смышленого человека нации — Фигаро.