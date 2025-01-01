Премьера спектакля «Фигаро» режиссера Дениса Бокурадзе по пьесе Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» обещает стать настоящим событием театрального сезона. Вопросы, кто чей сын, кому достанется невеста и когда наконец закончится этот сумасшедший день в замке графа, будут решаться на сцене в стиле театра в театре.
Смех, эстетика и здоровый юмор
Спектакль «Фигаро» не будет перенесен в современность, но зрители точно не увидят «классическую классику». Режиссер Денис Бокурадзе обещает создать уникальную атмосферу, в которой жанр спектакля сам по себе останется загадкой — «почти комедия», как сам определяет свой труд режиссер.
Загадочная комедия и смышленый герой
Зрители смогут увидеть на сцене не только увлекательные события, но и полотно, наполненное остроумными диалогами и яркими персонажами. И, конечно, вся эта суета будет в центре внимания самого смышленого человека нации — Фигаро.