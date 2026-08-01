Спектакль Малышам-ребятам о сказочных зверятах

Программа для самых маленьких в доме «Жили-Были»

В доме сказок «Жили-Были» пройдет программа для самых маленьких, основанная на русских народных сказках о животных. Дети вместе с взрослыми отправятся на поиски убежавшего колобка и встретятся с героями известных сказок: Зайчиком, Мишкой и Волком.

Как и в лучших традициях сказок, сюжет закончится хорошо. Ребята превратятся в сказочных зверушек, поиграют, потанцуют и «испекут» новый колобок для бабушки Луши. Каждый ребенок получит свой собственный колобок на память о приключении.

Интерактивные истории для семей

Программа будет интересна семьям с детьми в возрасте от 2,5 до 5 лет. Здесь маленькие зрители смогут насладиться интерактивными сказочными историями и веселыми играми, которые подарят незабываемые моменты.

Полезная информация

Продолжительность мероприятия — 45 минут. Пожалуйста, не забудьте сменную обувь для комфортного участия в программе.