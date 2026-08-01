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Малышам-ребятам о сказочных зверятах
Билеты от 800₽
Киноафиша Малышам-ребятам о сказочных зверятах

Спектакль Малышам-ребятам о сказочных зверятах

Постановка
Дом сказок «Жили-были» 0+
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О спектакле

Программа для самых маленьких в доме «Жили-Были»

В доме сказок «Жили-Были» пройдет программа для самых маленьких, основанная на русских народных сказках о животных. Дети вместе с взрослыми отправятся на поиски убежавшего колобка и встретятся с героями известных сказок: Зайчиком, Мишкой и Волком.

Как и в лучших традициях сказок, сюжет закончится хорошо. Ребята превратятся в сказочных зверушек, поиграют, потанцуют и «испекут» новый колобок для бабушки Луши. Каждый ребенок получит свой собственный колобок на память о приключении.

Интерактивные истории для семей

Программа будет интересна семьям с детьми в возрасте от 2,5 до 5 лет. Здесь маленькие зрители смогут насладиться интерактивными сказочными историями и веселыми играми, которые подарят незабываемые моменты.

Полезная информация

Продолжительность мероприятия — 45 минут. Пожалуйста, не забудьте сменную обувь для комфортного участия в программе.

Купить билет на спектакль Малышам-ребятам о сказочных зверятах

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Август
Сентябрь
Октябрь
16 августа воскресенье
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
17 августа понедельник
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
22 августа суббота
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
24 августа понедельник
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
27 августа четверг
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
28 августа пятница
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
30 августа воскресенье
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
1 сентября вторник
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
3 сентября четверг
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
7 сентября понедельник
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
10 сентября четверг
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12 сентября суббота
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
14 сентября понедельник
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
15 сентября вторник
17:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
17 сентября четверг
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
20 сентября воскресенье
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
21 сентября понедельник
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
28 сентября понедельник
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
1 октября четверг
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
5 октября понедельник
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
7 октября среда
17:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
9 октября пятница
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12 октября понедельник
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
13 октября вторник
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
16 октября пятница
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18 октября воскресенье
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
19 октября понедельник
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
22 октября четверг
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
24 октября суббота
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
26 октября понедельник
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽

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