Фердинанд
Киноафиша Фердинанд

Спектакль Фердинанд

Постановка
Karlsson Haus на Кирочной 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Karlsson Haus на Кирочной представляет: премьера спектакля для детей «Фердинанд»

Приглашаем вас на удивительное театральное путешествие с спектаклем для детей «Фердинанд». Эта трогательная история о быке, который не хочет быть звездой корриды, научит маленьких зрителей важным жизненным урокам.

Сюжет

Бык Фердинанд — огромный и сильный, но с совершенно иным взглядом на жизнь. Вместо того чтобы стремиться к славе и победам, он предпочитает наслаждаться простыми радостями: нюхать цветочки и проводить время с маленькой девочкой, кормящей его травой. Но однажды его выводят на арену, и Фердинанд задаётся вопросами: «Зачем? Почему? Для чего?». Зачем толпа кричит и аплодирует? И действительно ли рога и копыта обязывают его к агрессии?

Темы и идеи

Спектакль «Фердинанд» — это не просто история о быке. Это глубокая попытка разобраться в вопросах предназначения и свободы выбора. Кто управляет нашей судьбой? Родители, общество или мы сами? Спектакль показывает, как трудно, но возможно отстоять свои убеждения и оставаться верным себе в мире, полном ожиданий и стереотипов.

Интересные факты

  • Спектакль основан на классической детской книге «Фердинанд, бык» Мунро Лифа, впервые опубликованной в 1936 году.
  • Эта история переведена на множество языков и адаптирована для разных форматов, включая анимационные фильмы.
  • «Фердинанд» учит детей важности самовыражения и принятия себя такими, какие они есть.

Не упустите шанс увидеть этот яркий и познавательный спектакль. Он станет отличной возможностью для семейного отдыха и обсуждения важных тем после его завершения.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Karlsson Haus на Кирочной Санкт-Петербург, Кирочная, 67
13:00 от 1500 ₽ 16:30 от 1500 ₽

