Спектакль по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» — это первая работа на Александринской сцене одного из самых значительных режиссёров современной Восточной Европы, Аттилы Виднянского, художественного руководителя Венгерского Национального театра.
Данная постановка стала лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» по итогам сезона 2016-2017 года в номинации «Мужская роль второго плана» (Дмитрий Лысенков).
Аттила Виднянский отмечает:
«Для меня предложение поставить в Александринском театре спектакль по Достоевскому — очень почётно. Я рад, что это происходит. Для венгров «Преступление и наказание» — главный иностранный роман, основное произведение зарубежной литературы. Нам близки те вопросы, которые в романе подняты, и те мощные ответы, которые здесь даёт Достоевский. Это вечные вопросы существования и предназначения человека, о свободе и вере в первую очередь. Утрата веры — это актуальная проблема как для Запада, так и для России. Достоевский очень тонко пишет об этом, раскрывая множество тем, которые касаются сущности человеческой жизни. Его роман можно читать всю жизнь, и каждый раз он будет звучать иначе».
Режиссёр планирует в будущем поставить «Преступление и наказание» и в Венгрии, убеждённый, что это произведение должно быть в репертуаре театров, как ответ на важнейшие вопросы, которые нас окружают.
Аттила Виднянский окончил режиссёрский курс Театрального института им. Карпенко-Карого в 1992 году. В 1993 году он стал основателем и художественным руководителем Венгерского театра имени Дьюлы Ийеша на Западной Украине. С начала нового века его творческая биография развивается в Венгрии.
Петербургский зритель знаком с работами Виднянского по Международному театральному фестивалю «Александринский», на котором в 2014 году были представлены спектакли «Человек летающий» и «Йоханна на костре», а в 2015 году — фильм «Сын, ставший оленем. Крики из врат таинств».
Не упустите возможность увидеть эту глубокую и мощную интерпретацию классического произведения!