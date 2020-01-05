Спектакль по роману Достоевского в Александринском театре

Спектакль по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» — это первая работа на Александринской сцене одного из самых значительных режиссёров современной Восточной Европы, Аттилы Виднянского, художественного руководителя Венгерского Национального театра.

О спектакле

Данная постановка стала лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» по итогам сезона 2016-2017 года в номинации «Мужская роль второго плана» (Дмитрий Лысенков).

Аттила Виднянский отмечает:

«Для меня предложение поставить в Александринском театре спектакль по Достоевскому — очень почётно. Я рад, что это происходит. Для венгров «Преступление и наказание» — главный иностранный роман, основное произведение зарубежной литературы. Нам близки те вопросы, которые в романе подняты, и те мощные ответы, которые здесь даёт Достоевский. Это вечные вопросы существования и предназначения человека, о свободе и вере в первую очередь. Утрата веры — это актуальная проблема как для Запада, так и для России. Достоевский очень тонко пишет об этом, раскрывая множество тем, которые касаются сущности человеческой жизни. Его роман можно читать всю жизнь, и каждый раз он будет звучать иначе».

Режиссёр планирует в будущем поставить «Преступление и наказание» и в Венгрии, убеждённый, что это произведение должно быть в репертуаре театров, как ответ на важнейшие вопросы, которые нас окружают.

О режиссёре

Аттила Виднянский окончил режиссёрский курс Театрального института им. Карпенко-Карого в 1992 году. В 1993 году он стал основателем и художественным руководителем Венгерского театра имени Дьюлы Ийеша на Западной Украине. С начала нового века его творческая биография развивается в Венгрии.

В 2004 году он был назначен арт-директором Венгерской оперы в Будапеште.

В 2006 году стал художественным руководителем Театра им. Михая Чоконаи в Дебрецене, где реформировал репертуар и организовал фестиваль, посвящённый развитию современной драматургии.

В июле 2013 года возглавил Национальный театр Венгрии.

Петербургский зритель знаком с работами Виднянского по Международному театральному фестивалю «Александринский», на котором в 2014 году были представлены спектакли «Человек летающий» и «Йоханна на костре», а в 2015 году — фильм «Сын, ставший оленем. Крики из врат таинств».

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и мощную интерпретацию классического произведения!