Спектакль Спящая красавица. Классический балет с видеоэффектами

Классический балет с роскошными декорациями в Эрмитажном театре

Приглашаем вас на великолепное представление «Спящая красавица» в исполнении труппы «Санкт-Петербургский балет». Этот балет, по праву считающийся жемчужиной мирового искусства, пройдет на сцене Эрмитажного театра в сопровождении симфонического оркестра Olympic Symphony Orchestra. Музыка гениального Петра Ильича Чайковского, мастерство танцоров и роскошные декорации создадут незабываемую атмосферу сказки.

Особенности постановки:

Декорации и костюмы в стиле эпохи Людовика XIV переносят зрителей в роскошный и величественный мир королевских дворцов.

Спектакль сопровождают анимационные видеоэффекты, проецируемые на стены театра. Эти цифровые декорации добавляют в сказочное действо яркие эмоции и волшебство, создавая ощущение живого сказочного мира.

Сюжет и исполнение

«Спящая красавица» – это классическая история о любви и триумфе добра над злом. Прекрасная принцесса Аврора, заколдованная злой феей, погружается в глубокий сон. Спустя много лет храбрый принц пробуждает её своим поцелуем, возвращая к жизни и восстанавливая справедливость.

История любви и романтики, борьбы и победы – всё это оживает на сцене благодаря изысканной хореографии, мастерству танцовщиков и музыкальному сопровождению симфонического оркестра под руководством дирижеров Александра Голикова и Дмитрия Ноздрачева.

Творческая команда:

Декорации и костюмы : Арт-студия «Ветер»

: Арт-студия «Ветер» Художник и режиссёр : Дарья Котюх

: Дарья Котюх Видеорежиссеры: Станислав Степанов, Дмитрий Ермолин

Продолжительность спектакля около двух часов, и это время пролетит незаметно благодаря волшебной атмосфере, погружающей зрителей в сказочный мир.

Не пропустите шанс окунуться в волшебство классического балета в одном из самых изысканных театров Санкт-Петербурга!