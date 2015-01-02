Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Спящая красавица. Классический балет с видеоэффектами
Киноафиша Спящая красавица. Классический балет с видеоэффектами

Спектакль Спящая красавица. Классический балет с видеоэффектами

6+
Режиссер Мариус Петипа, Константин Сергеев, Дарья Котюх
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Классический балет с роскошными декорациями в Эрмитажном театре

Приглашаем вас на великолепное представление «Спящая красавица» в исполнении труппы «Санкт-Петербургский балет». Этот балет, по праву считающийся жемчужиной мирового искусства, пройдет на сцене Эрмитажного театра в сопровождении симфонического оркестра Olympic Symphony Orchestra. Музыка гениального Петра Ильича Чайковского, мастерство танцоров и роскошные декорации создадут незабываемую атмосферу сказки.

Особенности постановки:

  • Декорации и костюмы в стиле эпохи Людовика XIV переносят зрителей в роскошный и величественный мир королевских дворцов.
  • Спектакль сопровождают анимационные видеоэффекты, проецируемые на стены театра. Эти цифровые декорации добавляют в сказочное действо яркие эмоции и волшебство, создавая ощущение живого сказочного мира.

Сюжет и исполнение

«Спящая красавица» – это классическая история о любви и триумфе добра над злом. Прекрасная принцесса Аврора, заколдованная злой феей, погружается в глубокий сон. Спустя много лет храбрый принц пробуждает её своим поцелуем, возвращая к жизни и восстанавливая справедливость.

История любви и романтики, борьбы и победы – всё это оживает на сцене благодаря изысканной хореографии, мастерству танцовщиков и музыкальному сопровождению симфонического оркестра под руководством дирижеров Александра Голикова и Дмитрия Ноздрачева.

Творческая команда:

  • Декорации и костюмы: Арт-студия «Ветер»
  • Художник и режиссёр: Дарья Котюх
  • Видеорежиссеры: Станислав Степанов, Дмитрий Ермолин

Продолжительность спектакля около двух часов, и это время пролетит незаметно благодаря волшебной атмосфере, погружающей зрителей в сказочный мир.

Не пропустите шанс окунуться в волшебство классического балета в одном из самых изысканных театров Санкт-Петербурга!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19:30 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15:00 от 3500 ₽

В ближайшие дни

Нити
6+
Перформанс Цирк
Нити
13 сентября в 18:00 Упсала-Цирк
от 1000 ₽
До свадьбы доживет
18+
Комедия Иммерсивный
До свадьбы доживет
2 августа в 14:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Корсар
6+
Балет
Корсар
31 июля в 19:00 Мариинский театр
от 2400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше