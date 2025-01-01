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Кентервильское привидение
Киноафиша Кентервильское привидение

Спектакль Кентервильское привидение

6+
Режиссер Анна Бесчастных
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Иммерсивный спектакль для всей семьи «Кентервильское привидение»

Вы любите привидений так, как любим их мы? Тогда у нас для вас замечательная новость! Приглашаем самых смелых посетителей в таинственное Кентервильское поместье.

Легенда о мятежном духе

Юным гостям предстоит узнать удивительную историю о мятежном духе сэра Саймона де Кентервилля, который уже триста лет обитает в древних стенах Кентервилль Хауса. Вам предстоит помочь ему обрести покой и завершить его незавершенные дела.

Сочетание жанров и эмоций

Несмотря на мрачность сюжета, история призрака полна красоты, юмора, романтики и чистой любви. Каждый зритель ощутит атмосферу загадки и волшебства, а в финале всех ожидает настоящее чудо!

Иммерсивный спектакль

Спектакль основан на знаменитой новелле Оскара Уайльда «Кентервильское привидение» и представляет собой иммерсивное театральное действие, где зрители становятся участниками событий. Это уникальная возможность погрузиться в мир театра и принять участие в его волшебстве.

Не упустите шанс стать частью этой удивительной истории! Билеты уже в продаже. Ждем вас в Кентервильском поместье!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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