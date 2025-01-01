Спектакль Сколько весит сверчок?

«Мрачный сверчок» — спектакль о грусти и надежде

«Сколько весит сверчок?» — ответ прост: он легче бумажного стаканчика. Но что если сверчок становится мрачным? Если его настроение испорчено, он становится тяжелее слона. И вот он умолкает, не подает признаков жизни. Что же делать?

В этом спектакле зрители станут свидетелями того, как солнце, белка, карп, улитка и слон пытаются вернуть сверчку его прежнюю радость. Они стараются как могут, но их усилия тщетны.

Можно ли вернуть счастье тому, кто погрузился в грусть? Что делать с тем, кто перестал «стрекотать»? Спектакль расскажет детям и взрослым о том, что такое грусть, откуда она берется и куда исчезает. И, конечно, он покажет, как важно поддерживать друг друга в моменты, когда всё кажется мрачным.

Вместе с героями зрители найдут ответ на этот важный вопрос и, возможно, поймут, что не бывает ночи, которая не закончится утром.