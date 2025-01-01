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Человек из машины
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Спектакль Человек из машины

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Марии Зелинской

Приглашаем вас на спектакль «Человек из машины» по пьесе современного драматурга Марии Зелинской.

Сюжет

Действие разворачивается в недалеком будущем. Компания «Хуманитас Инжиниринг» предлагает уникальную услугу — создание идеального партнера. Вы можете задать любые параметры: возраст, рост, вес, уровень заботливости и даже степень независимости. Однако, несмотря на возможности биоинженерии, этот «продукт» не способен стать настоящим спутником жизни.

Темы и идеи

Спектакль поднимает важные вопросы о том, что делает нас счастливыми. Может ли искусственно созданный человек заменить живое общение и настоящие чувства? Постановка заставляет задуматься о том, что истинное счастье не всегда совпадает с нашими представлениями.

Не упустите возможность погрузиться в мир будущего, где технологии и человеческие эмоции сталкиваются в поисках идеала.

Режиссер
Руслан Нанава
В ролях
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Никита Чеканов
Анна Захарова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Человек из машины Человек из машины Человек из машины

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