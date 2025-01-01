Спектакль по пьесе Марии Зелинской

Приглашаем вас на спектакль «Человек из машины» по пьесе современного драматурга Марии Зелинской.

Сюжет

Действие разворачивается в недалеком будущем. Компания «Хуманитас Инжиниринг» предлагает уникальную услугу — создание идеального партнера. Вы можете задать любые параметры: возраст, рост, вес, уровень заботливости и даже степень независимости. Однако, несмотря на возможности биоинженерии, этот «продукт» не способен стать настоящим спутником жизни.

Темы и идеи

Спектакль поднимает важные вопросы о том, что делает нас счастливыми. Может ли искусственно созданный человек заменить живое общение и настоящие чувства? Постановка заставляет задуматься о том, что истинное счастье не всегда совпадает с нашими представлениями.

Не упустите возможность погрузиться в мир будущего, где технологии и человеческие эмоции сталкиваются в поисках идеала.