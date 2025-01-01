Спектакль Три концерта Мадам Тэффи

Моноспектакль по мотивам творчества Надежды Тэффи

Моноспектакль «Три концерта мадам Тэффи» представит народная артистка России Светлана Смирнова. Основой для литературной композиции стали мемуары и рассказы Надежды Тэффи, включая книгу воспоминаний «Моя летопись», а также рассказы «Жизнь и воротник» и «Вдвоем» и стихотворение «Бедный Азра».

Творческий процесс

Автор литературной композиции и режиссер — народный артист России Игорь Волков. Благодаря сценическому обаянию и иронии Светланы Смирновой, спектакль передает историю от первого лица. Надежда Тэффи, современниками названная «королевой русского юмора», делится остроумными наблюдениями о нелепой суетности жизни и трагическими воспоминаниями.

Исторический контекст

Время действия — 1919 год, охватывающее Гражданскую войну, антрепризу в Одессе и эмиграцию. Спектакль представляет собой остроумный и грустный рассказ о судьбе, определенной временем, а также является данью уважения литературному творчеству Надежды Александровны Лохвицкой, более известной как Тэффи.

Участники

В спектакле также принимает участие артист Владимир Маликов. Музыкальное оформление обеспечил Игорь Мамай.

Не пропустите этот уникальный спектакль, который продолжает цикл корифеев Александринской сцены «Монологи в Царском фойе» и погружает зрителей в мир русского юмора и литературной прозы!