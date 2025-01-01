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Три концерта Мадам Тэффи
Киноафиша Три концерта Мадам Тэффи

Спектакль Три концерта Мадам Тэффи

16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Моноспектакль по мотивам творчества Надежды Тэффи

Моноспектакль «Три концерта мадам Тэффи» представит народная артистка России Светлана Смирнова. Основой для литературной композиции стали мемуары и рассказы Надежды Тэффи, включая книгу воспоминаний «Моя летопись», а также рассказы «Жизнь и воротник» и «Вдвоем» и стихотворение «Бедный Азра».

Творческий процесс

Автор литературной композиции и режиссер — народный артист России Игорь Волков. Благодаря сценическому обаянию и иронии Светланы Смирновой, спектакль передает историю от первого лица. Надежда Тэффи, современниками названная «королевой русского юмора», делится остроумными наблюдениями о нелепой суетности жизни и трагическими воспоминаниями.

Исторический контекст

Время действия — 1919 год, охватывающее Гражданскую войну, антрепризу в Одессе и эмиграцию. Спектакль представляет собой остроумный и грустный рассказ о судьбе, определенной временем, а также является данью уважения литературному творчеству Надежды Александровны Лохвицкой, более известной как Тэффи.

Участники

В спектакле также принимает участие артист Владимир Маликов. Музыкальное оформление обеспечил Игорь Мамай.

Не пропустите этот уникальный спектакль, который продолжает цикл корифеев Александринской сцены «Монологи в Царском фойе» и погружает зрителей в мир русского юмора и литературной прозы!

Режиссер
Игорь Волков
В ролях
Светлана Смирнова
Владимир Маликов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
14:00 от 1700 ₽

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