Спектакль «Эйзенштейн» в Театре.doc на Лесной

В центре сюжета нового спектакля Театра.doc «Эйзенштейн» — сотрудник НКВД, которому поручено следить за известным кинорежиссёром. Это задание, имеющее кодовое название «Эйзен», ставит перед лейтенантом Савелием ряд моральных дилемм, где ему необходимо решать, насколько опасно искусство в условиях тоталитарного режима.

Темы спектакля

Спектакль исследует сложные вопросы верности, внутренней свободы и цены, которую человек платит за свои принципы. Искусство выступает здесь не только как средство самовыражения, но и как инструмент переписывания истории.

События разворачиваются на нескольких сценах одновременно, создавая эффект сопричастности зрителей к выбору и поступку художника. Это позволяет глубже понять, как создание произведений искусства может пересекаться с политическими играми.

Особый вклад Наума Клеймана

Мы выражаем особую благодарность Науму Ихильевичу Клейману, специалисту по творчеству С.М. Эйзенштейна, сыгравшему важную роль в создании этого спектакля. Художнику и зрителю будет интересно узнать о сложной судьбе Сергея Эйзенштейна и тех вызовах, с которыми он сталкивался в своей карьере.

Спектакль «Эйзенштейн» особенно понравится тем, кто интересуется историей кино и исследованием сложных моральных вопросов. Не упустите возможность увидеть эту запоминающуюся постановку!