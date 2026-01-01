Золотая рыбка
Спектакль Золотая рыбка

Театр «Русская песня». Основная сцена 0+
Волшебный мир "Сказки о рыбаке и рыбке" в Театре "Русская песня"

Театр «Русская песня» приглашает зрителей на спектакль по известной пушкинской сказке «Сказка о рыбаке и рыбке». Режиссёр Юрий Катаев и актеры коллектива подарят вам возможность увидеть загадочное подводное царство, созданное с помощью высокотехнологичных декораций и уникальных костюмов.

В постановке примут участие вокальные ансамбли «Славяне» и «Россияне», а также ансамбль танца «Русские сезоны» и мультиинструменталист Александр Варнаев. Спектакль подойдёт всем, кто ценит современные интерпретации классических произведений и восхитительные сценические решения.

Знакомство с классикой

«Жил старик со своею старухой у самого синего моря...» — эти строки знакомы многим. Каждый из нас, вероятно, не раз читал их своим детям. Сказка о Золотой рыбке стала неотъемлемой частью нашей культуры, и теперь театр предлагает новое прочтение этой классики.

Современные аранжировки и волшебные декорации

Спектакль вновь открывает страницы знакомой истории, сохраняя яркий и живой текст. Режиссёр Юрий Катаев фантазирует, как могло бы выглядеть подводное царство и какие тайны скрывает Золотая Рыбка. В результате на сцене оживает невероятно красочное и оригинальное зрелище, которое запомнится каждому зрителю. Особое внимание уделено музыке — народные песни получили современные аранжировки, что делает спектакль ещё более привлекательным.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию «Сказки о рыбаке и рыбке» и погрузиться в атмосферу волшебства и искусства!

27 сентября воскресенье
12:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 500 ₽

