Спектакль Гамлет

Гамлет: спектакль-концерт Евгения Миронова в Доме музыки

В Доме музыки состоится уникальный спектакль-концерт по трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». Эта знаменитая история о принце датском, стремящемся разобраться в убийстве своего отца, будет представлена в формате, сочетающем музыку и драматургию.

О спектакле

Режиссером новой интерпретации выступила Марина Брусникина, а в роли чтеца — талантливый Евгений Миронов. Он уже имеет опыт в интерпретации «Гамлета», работая с ведущими мировыми театральными режиссерами, такими как Петер Штайн и Робер Лепаж. В этом спектакле Миронов соединяет драму с музыкой Дмитрия Шостаковича.

Музыка Шостаковича

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета исполнит музыкальные композиции, созданные Шостаковичем для произведений Шекспира. В программе будут звучать фрагменты из одноименного фильма 1967 года и из спектакля Акимова, поставленного в театре Вахтангова в 1932 году.

Слияние музыки и слова

Спектакль выполнен в формате, где слово и музыка создают уникальное театральное событие. Как отмечает Евгений Миронов, «в концертном варианте невозможно прочитать или сыграть всю пьесу, так как музыка и слово дополняют друг друга, создавая новый эффект». Это позволяет зрителю не только увидеть, но и прочувствовать весь трагизм событий, раскрывая мир Гамлета в сжатом, но объемном повествовании.

Мнение создателей

Юрий Башмет говорит, что работа с Мироновым — это удовольствие, а музыка Шостаковича добавляет эмоциональной глубины и ритма спектаклю: «Шостакович создал настоящий шедевр, который помогает нам создавать эмоциональное яркое наполнение».

Не упустите возможность увидеть «Гамлета» в новом формате. Билеты на спектакль доступны на нашем сайте без наценок. Вечер начинается с MoscowShow.