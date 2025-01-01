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Девочка из соседнего дома
Билеты от 900₽
Киноафиша Девочка из соседнего дома

Спектакль Девочка из соседнего дома

12+
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

История пятнадцатилетней девочки в новой школе

Новый спектакль «Девочка из соседнего дома» погружает зрителей в мир девятиклассницы, которая, как свежий ветер, приходит в жизнь привычного школьного круга. Эта новенькая из Москвы не просто очередная ученица — она становится зеркалом для своих одноклассников, отражая их желания и страхи.

Сюжет и философия

Спектакль пронизан мистикой, психологией и семейной драмой. Главная героиня обладает уникальной способностью видеть то, что скрыто от других. Она меняет восприятие мира своих сверстников, но кто сможет изменить её саму? Это вопрос, который остается открытым до самого конца.

Непредсказуемый финал

В «Девочке из соседнего дома» реальность обретает новые очертания. Каждый поворот в сюжете заставляет зрителей задуматься о собственных переживаниях и страхах. Финал спектакля держит в напряжении — предугадать его невозможно.

Почему стоит посетить?

Этот спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о глубинных вопросах человеческой жизни, о том, как мы воспринимаем себя и окружающих. После просмотра «Девочки из соседнего дома» вы не останетесь прежним — ваше восприятие реальности может поменяться навсегда.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального опыта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
ЦНК «Мир искусств» Москва, Смоленская наб., 5/13
17:00 от 900 ₽ 19:30 от 900 ₽
15 ноября
ЦНК «Мир искусств» Москва, Смоленская наб., 5/13
17:00 от 900 ₽ 19:30 от 900 ₽

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