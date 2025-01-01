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Эпоха великих композиторов
Билеты от 800₽
Киноафиша Эпоха великих композиторов

Эпоха великих композиторов

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

«Музыка нас связала» — заявила однажды во всеуслышание группа «Мираж». И не обманула. Действительно, что ещё может роднить и объединять поколения столь же крепко, как ни любовь к музыке? Конечно, у каждого времени свои музыкальные предпочтения, — но есть и такая бессменная, нетленная и попросту шедевральная музыка, которой «все возрасты покорны». Не верите? Сомненья прочь! 17 октября зрители смогут убедиться, что это не пустые слова, а чистая правда. Ведь в этот день на сцене Зала Церковных Соборов вас ждет новая концертная программа «Эпоха великих композиторов». Сочинения величайших композиторов XX века, дарившие радость, умиление и веру в светлое будущее миллионам людей во всем мире , а заодно находящие отголосок и в сердцах множества их потомков, прозвучат во всем своем ностальгическом великолепии — и, разумеется, в живом исполнении.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 октября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 800 ₽

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