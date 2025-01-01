«Музыка нас связала» — заявила однажды во всеуслышание группа «Мираж». И не обманула. Действительно, что ещё может роднить и объединять поколения столь же крепко, как ни любовь к музыке? Конечно, у каждого времени свои музыкальные предпочтения, — но есть и такая бессменная, нетленная и попросту шедевральная музыка, которой «все возрасты покорны». Не верите? Сомненья прочь! 17 октября зрители смогут убедиться, что это не пустые слова, а чистая правда. Ведь в этот день на сцене Зала Церковных Соборов вас ждет новая концертная программа «Эпоха великих композиторов». Сочинения величайших композиторов XX века, дарившие радость, умиление и веру в светлое будущее миллионам людей во всем мире , а заодно находящие отголосок и в сердцах множества их потомков, прозвучат во всем своем ностальгическом великолепии — и, разумеется, в живом исполнении.