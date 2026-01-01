Органные вечера в Кусково. Тысяча и одна труба

Тысяча и одна труба: концерт на фестивале органной музыки

11 июля на фестивале «Органные вечера в Кусково» впервые выступят трубач Константин Лиманцев и органистка Анастасия Быкова. Программа «Тысяча и одна труба» будет посвящена одному из самых ярких ансамблевых сочетаний — трубы и органа.

В органе существует множество регистров, таких как Trompete, Tromba и Clairon, которые воспроизводят тембр медных духовых инструментов. Настоящий духовой орган содержит тысячи труб, а в этом концерте он будет звучать в дуэте с сольной трубой, создавая уникальное музыкальное полотно.

Панорама европейской инструментальной музыки

Программа выступления представляет собой панораму европейской инструментальной музыки от барокко до конца XIX века. Зрители смогут услышать:

Французскую торжественность Шарпантье

Немецкую барочную традицию Баха и Букстехуде

Органную музыку Мендельсона

Театральные страницы Масканьи и Бизе

Позднеромантическую виртуозность Карг–Элерта и Вьерна

Отдельное место в программе займет «Пастораль» Константина Лиманцева.

Исполнители

Анастасия Быкова — выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных и лауреат Международного конкурса Soli Deo Gloria. Она активно выступает с сольными и ансамблевыми программами, участвует в международных фестивалях и образовательных проектах. В её репертуаре — музыка от барокко до современности, с акцентом на камерные и вокально-органные программы. Быкова совершенствовала мастерство у таких известных органистов, как Даниэль Рот и Ханс-Ола Эрикссон. Записи её выступлений звучали на радио NDR.

Константин Лиманцев — трубач Академического симфонического оркестра Московской филармонии, выпускник Московской консерватории. Он активно выступает как оркестровый и ансамблевый музыкант на международных фестивалях в России и Европе. Лиманцев сотрудничал с ведущими российскими симфоническими коллективами и занимается композицией.

Программа концерта

Программа включает следующие произведения: