Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 550₽
Киноафиша Органные вечера в Кусково. Тысяча и одна труба

Органные вечера в Кусково. Тысяча и одна труба

6+
Возраст 6+
Билеты от 550₽

О концерте

Тысяча и одна труба: концерт на фестивале органной музыки

11 июля на фестивале «Органные вечера в Кусково» впервые выступят трубач Константин Лиманцев и органистка Анастасия Быкова. Программа «Тысяча и одна труба» будет посвящена одному из самых ярких ансамблевых сочетаний — трубы и органа.

В органе существует множество регистров, таких как Trompete, Tromba и Clairon, которые воспроизводят тембр медных духовых инструментов. Настоящий духовой орган содержит тысячи труб, а в этом концерте он будет звучать в дуэте с сольной трубой, создавая уникальное музыкальное полотно.

Панорама европейской инструментальной музыки

Программа выступления представляет собой панораму европейской инструментальной музыки от барокко до конца XIX века. Зрители смогут услышать:

  • Французскую торжественность Шарпантье
  • Немецкую барочную традицию Баха и Букстехуде
  • Органную музыку Мендельсона
  • Театральные страницы Масканьи и Бизе
  • Позднеромантическую виртуозность Карг–Элерта и Вьерна

Отдельное место в программе займет «Пастораль» Константина Лиманцева.

Исполнители

Анастасия Быкова — выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных и лауреат Международного конкурса Soli Deo Gloria. Она активно выступает с сольными и ансамблевыми программами, участвует в международных фестивалях и образовательных проектах. В её репертуаре — музыка от барокко до современности, с акцентом на камерные и вокально-органные программы. Быкова совершенствовала мастерство у таких известных органистов, как Даниэль Рот и Ханс-Ола Эрикссон. Записи её выступлений звучали на радио NDR.

Константин Лиманцев — трубач Академического симфонического оркестра Московской филармонии, выпускник Московской консерватории. Он активно выступает как оркестровый и ансамблевый музыкант на международных фестивалях в России и Европе. Лиманцев сотрудничал с ведущими российскими симфоническими коллективами и занимается композицией.

Программа концерта

Программа включает следующие произведения:

  • Прелюдия из мотета «Te Deum» Марк–Антуан Шарпантье
  • Концерт соль мажор по Антонио Вивальди, BWV 592
  • Хорал “Jesus bleibet meine Freude” из кантаты BWV147 Иоганна Себастьяна Баха
  • Прелюдия соль минор, BuxWV 150 Дитриха Букстехуде
  • Ария из сюиты «Музыка на воде» Георга Фридриха Генделя
  • Соната ля мажор, соч. 65 № 3 Феликса Мендельсона–Бартольди
  • Интермеццо из оперы «Сельская честь» Пьетро Масканьи
  • Триумфальный марш «Nun danket alle Gott» Зигфрида Карг–Элерта
  • «Вестминстерские колокола» Луи Вьерна
  • “Agnus Dei” из музыки к драме А. Доде «Арлезианка» Жоржа Бизе

Купить билет на концерт Органные вечера в Кусково. Тысяча и одна труба

Помощь с билетами
Июль
11 июля суббота
18:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 550 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Симфония Hollow Knight
6+
Живая музыка Кавер

Оркестр CAGMO. Симфония Hollow Knight

8 июля в 20:00 КЦ ЗИЛ
от 3500 ₽
Jazz Valentine: Сергей Жилин и Фонограф
12+
Джаз

Jazz Valentine: Сергей Жилин и Фонограф

13 февраля в 19:00 Дом музыки
от 1500 ₽
Екатерина Мечетина, ГАСК, дирижёр — В. Полянский
6+
Классическая музыка

Екатерина Мечетина, ГАСК, дирижёр — В. Полянский

19 июня в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше