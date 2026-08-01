XII Международный фестиваль «Джазовые сезоны». Premium Lounge. 22 и 23 августа

Фестиваль «Jazzовые сезоны» в Архангельском

В августе 2026 в музее-заповеднике «Архангельское» вновь соберутся ценители джазовой музыки на XII Международный фестиваль «Jazzовые сезоны». Это событие обещает стать ярким музыкальным праздником, готовым порадовать зрителей выступлениями лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов.

В этом году фестиваль отмечает свое второе десятилетие в живописной усадьбе с многовековой историей. Художественный руководитель фестиваля, Народный артист России Игорь Бутман, уверяет: «Мы счастливы, что наш фестиваль начинает своё второе десятилетие именно здесь. Jazzовые сезоны открывают новую страницу своей истории, но обязательно сохранят ту невероятную атмосферу, к которой так привыкли наши гости». Уникальная природа и архитектура создают идеальные условия для наслаждения музыкой и общением с близкими.

Известные артисты на сцене

На протяжении многих лет фестиваль радовал зрителей выступлениями таких хедлайнеров, как Рэнди Бреккер, Джон Бизли и Леон «Фостер» Томас. Также участниками фестиваля становились Московский Джазовый Оркестр, Олег Бутман, Алина Ростоцкая и многие другие. Живое исполнение и высокое качество музыки сделали «Jazzовые сезоны» одним из самых ожидаемых музыкальных событий года.

Развлекательная программа для всей семьи

Фестиваль объединяет не только любителей джаза, но и ценителей живописи и спорта. Это отличная возможность провести выходные на свежем воздухе с родными и друзьями, наслаждаясь атмосферой творчества и дружбы.

Что включено в билет Premium Lounge

Приобретая билет Premium Lounge, зрители получают доступ к ряду привилегий:

Проход в закрытую охраняемую зону отдыха с отдельным входом.

Бесплатная парковка у музея-заповедника «Архангельское» (со стороны Святых ворот).

Приветственные напитки от фестиваля и доступ к бару с платными напитками.

Возможность заказа питания по меню на фудкорте с доставкой через сервис Bartello.

Подарки от организаторов фестиваля.

Полный доступ ко всем зонам фестиваля, включая Главную и Малу́ю сцены, фудкорт, маркет и образовательные программы.

Не упустите шанс стать частью этого яркого музыкального события — ждем вас на «Jazzовых сезонах» с семьей и друзьями!