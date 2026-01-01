Джазовая классика от оркестра имени Олега Лундстрема

Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Бориса Фрумкина, вновь приглашает зрителей насладиться великолепием джазового искусства. В программе ожидаются самые яркие хиты из репертуара легендарных композиторов, таких как Дюк Эллингтон, Каунт Бейси, Бенни Гудмен и Гленн Миллер.

Юбилейный год и богатая история

2024 год станет особенным для оркестра, так как он отметит своё 90-летие, что делает его одним из самых долговечных джазовых ансамблей в мире. История коллектива началась в 1934 году, когда 18-летний Олег Лундстрем и его единомышленники основали джаз-оркестр в китайском Харбине. Спустя годы они вернулись в СССР, где началась их настоящая карьера.

Вдохновение и традиции

Под руководством Бориса Фрумкина, который является не только дирижёром, но и известным джазовым пианистом, оркестр сохраняет традиции своего основателя. В репертуаре коллектива можно найти как произведения «золотой эры» джаза, так и авторскую музыку современных композиторов. При этом Фрумкин подчеркивает: "Не приглашенные звезды создают успех – настоящие звезды рождаются и расцветают внутри оркестра."

Неизменное стремление к совершенству

Оркестр продолжает участвовать в крупных международных джазовых фестивалях, подтверждая свою ведущую роль на театральной сцене. "Мы живем, постоянно сверяя наше оркестровое время по лундстремовским часам", – говорит Борис Фрумкин.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и насладиться великолепной программой, которая сделает джаз важным компонентом вашей духовной жизни.

Обратите внимание, что программа может незначительно изменяться.