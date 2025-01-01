Джаз и рок-н-ролл с оркестром. Новогодний концерт

Новогодний концерт джаза и рок-н-ролла в симфоническом исполнении

Погрузитесь в волшебный мир музыки с праздничной программой, которая перенесет вас в атмосферу зимних праздников! В этом концерте прозвучат мировые хиты от таких культовых исполнителей, как Фрэнк Синатра, Луи Армстронг, Рэй Чарльз, Элвис Пресли и Чак Берри.

Программа концерта

Лучшие джазмены города в сопровождении оркестра Olympic Orchestra под управлением дирижера Александра Голикова подарят вам незабываемые моменты. Программа наполнена романтичными и веселыми композициями, без которых невозможно представить праздники.

Солисты джаз-бэнда:

Вова Чё Морале (Sweet Hot Jazz Band) — вокал. Знаменитый поющий трубач, мастер скэта и настоящая звезда вечера!

(Sweet Hot Jazz Band) — вокал. Знаменитый поющий трубач, мастер скэта и настоящая звезда вечера! Иван Васильев (Olympic Brass) — труба. Виртуозный музыкант с опытом работы в джазе и рок-музыке, а также лауреат петербургского фестиваля "Триумф джаза".

(Olympic Brass) — труба. Виртуозный музыкант с опытом работы в джазе и рок-музыке, а также лауреат петербургского фестиваля "Триумф джаза". Константин Маминов (Оркестр "Саксофоны Петербурга") — саксофон. Яркий универсальный музыкант, известный своим мастерством в различных стилях джаза.

В программе также примут участие:

Даниил Мальцев — контрабас

— контрабас Андрей Зимовец — клавиши

— клавиши Юрий Пахомов — ударные

О концерте

Это не просто концерт, а настоящее культурное событие, пропитанное колоритом Санкт-Петербурга. Фронтмен Вова Чё Морале, владеющий уникальными вокальными техниками, будет вести концерт в лучших традициях stand up, создавая уютную атмосферу.

Не упустите шанс почувствовать настоящую атмосферу долгожданных зимних праздников!