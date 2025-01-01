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Джаз и рок-н-ролл с оркестром. Новогодний концерт
Киноафиша Джаз и рок-н-ролл с оркестром. Новогодний концерт

Джаз и рок-н-ролл с оркестром. Новогодний концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новогодний концерт джаза и рок-н-ролла в симфоническом исполнении

Погрузитесь в волшебный мир музыки с праздничной программой, которая перенесет вас в атмосферу зимних праздников! В этом концерте прозвучат мировые хиты от таких культовых исполнителей, как Фрэнк Синатра, Луи Армстронг, Рэй Чарльз, Элвис Пресли и Чак Берри.

Программа концерта

Лучшие джазмены города в сопровождении оркестра Olympic Orchestra под управлением дирижера Александра Голикова подарят вам незабываемые моменты. Программа наполнена романтичными и веселыми композициями, без которых невозможно представить праздники.

Солисты джаз-бэнда:

  • Вова Чё Морале (Sweet Hot Jazz Band) — вокал. Знаменитый поющий трубач, мастер скэта и настоящая звезда вечера!
  • Иван Васильев (Olympic Brass) — труба. Виртуозный музыкант с опытом работы в джазе и рок-музыке, а также лауреат петербургского фестиваля "Триумф джаза".
  • Константин Маминов (Оркестр "Саксофоны Петербурга") — саксофон. Яркий универсальный музыкант, известный своим мастерством в различных стилях джаза.

В программе также примут участие:

  • Даниил Мальцев — контрабас
  • Андрей Зимовец — клавиши
  • Юрий Пахомов — ударные

О концерте

Это не просто концерт, а настоящее культурное событие, пропитанное колоритом Санкт-Петербурга. Фронтмен Вова Чё Морале, владеющий уникальными вокальными техниками, будет вести концерт в лучших традициях stand up, создавая уютную атмосферу.

Не упустите шанс почувствовать настоящую атмосферу долгожданных зимних праздников!

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Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 декабря
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

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