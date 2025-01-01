Джаз и рок-н-ролл с оркестром. Новогодний концерт

Погрузитесь в волшебный мир музыки с праздничной программой, которая перенесет вас в атмосферу зимних праздников! В этом концерте прозвучат мировые хиты от таких культовых исполнителей, как Фрэнк Синатра, Луи Армстронг, Рэй Чарльз, Элвис Пресли и Чак Берри.
Лучшие джазмены города в сопровождении оркестра Olympic Orchestra под управлением дирижера Александра Голикова подарят вам незабываемые моменты. Программа наполнена романтичными и веселыми композициями, без которых невозможно представить праздники.
Солисты джаз-бэнда:
В программе также примут участие:
Это не просто концерт, а настоящее культурное событие, пропитанное колоритом Санкт-Петербурга. Фронтмен Вова Чё Морале, владеющий уникальными вокальными техниками, будет вести концерт в лучших традициях stand up, создавая уютную атмосферу.
Не упустите шанс почувствовать настоящую атмосферу долгожданных зимних праздников!