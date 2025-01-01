hehehe. Большой концерт

Большой сольный концерт hehehe в Санкт-Петербурге

11 декабря в Санкт-Петербурге состоится большой сольный концерт инди-рок группы hehehe. Это станет первой крупной встречей музыкантов с поклонниками за год.

Презентация нового EP

На концерте прозвучат все любимые хиты, а также будет представлено новое EP, выход которого запланирован на осень. Увидеть hehehe на сцене — это всегда увлекательное приключение, полное эмоций и впечатлений.

Музыка с романтикой прибрежного города

Группа hehehe родом из Владивостока и уже встала в ряд локальных феноменов дальневосточной столицы. Их музыка пропитана неисправимой романтикой прибрежного города. Это проникновенные мелодии, которые должны услышать все ценители качественного звука.

Искренность и открытость

Каждое выступление hehehe поражает искренностью и открытой душой, что позволяет создавать уникальную атмосферу для всех вновь прибывших. Не упустите возможность стать частью этого чудесного события!