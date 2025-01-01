Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
hehehe. Большой концерт
Киноафиша hehehe. Большой концерт

hehehe. Большой концерт

16+
Возраст 16+

О концерте

Большой сольный концерт hehehe в Санкт-Петербурге

11 декабря в Санкт-Петербурге состоится большой сольный концерт инди-рок группы hehehe. Это станет первой крупной встречей музыкантов с поклонниками за год.

Презентация нового EP

На концерте прозвучат все любимые хиты, а также будет представлено новое EP, выход которого запланирован на осень. Увидеть hehehe на сцене — это всегда увлекательное приключение, полное эмоций и впечатлений.

Музыка с романтикой прибрежного города

Группа hehehe родом из Владивостока и уже встала в ряд локальных феноменов дальневосточной столицы. Их музыка пропитана неисправимой романтикой прибрежного города. Это проникновенные мелодии, которые должны услышать все ценители качественного звука.

Искренность и открытость

Каждое выступление hehehe поражает искренностью и открытой душой, что позволяет создавать уникальную атмосферу для всех вновь прибывших. Не упустите возможность стать частью этого чудесного события!

Купить билет на концерт hehehe. Большой концерт

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
11 декабря четверг
19:00
КЦ «Сердце» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Трио Андрея Кондакова
6+
Джаз
Трио Андрея Кондакова
16 декабря в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2000 ₽
Вадим Постильный. Стендап-концерт
18+
Юмор
Вадим Постильный. Стендап-концерт
3 января в 19:00 Stage Standup Club
от 1500 ₽
Фрэнк Синатра при свечах во дворце. Концерт с экскурсией по дворцу
0+
Джаз
Фрэнк Синатра при свечах во дворце. Концерт с экскурсией по дворцу
25 января в 19:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 2300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше