Новогодние органные концерты:

«В предчувствии Рождества»

Где: Собор Петра и Павла (Петрикирхе)

Когда: 14.12 и 20.12

Если вы хотите послушать концерты органа в Петербурге, то этот вариант как раз для вас. Вы услышите восхитительные произведения Баха, Моцарта и Вивальди, чьи произведения подарят вам подлинное ощущение Рождества. Величественный собор Петрикирхе, расположенный на Невском проспекте, с его уникальной атмосферой и звуками органа под высокими сводами, создаст идеальные условия для того, чтобы погрузиться в праздничное настроение. Органные мелодии, наполненные теплотой и светом, будут настоящим музыкальным подарком накануне Рождества.

«Рождественский Орган»

Где: Собор Петра и Павла (Петрикирхе)

Когда: 21.12 — 28.12

Тем, кто не смог посетить первый концерт, Amadeus Concerts предлагает еще одну прекрасную возможность насладиться магией органной музыки. Этот концерт откроет перед вами волшебный мир рождественских традиций через музыку известных композиторов. Вас ждет не просто новогодний концерт в историческом соборе Петрикирхе, а настоящая атмосфера мистики и волшебства. Органные произведения в сочетании с грандиозной архитектурой создадут непередаваемое ощущение праздника, которое надолго останется в памяти.

«Музыка при свечах. Мелодии Рождества»

Где: Яани Кирик

Когда: 22.12 и 29.12

Если вы хотите окунуться в романтику рождественского вечера, концерт в Яани Кирик — именно то, что нужно. Органная музыка при свечах, Санкт-Петербург, мистическая атмосфера церкви и волшебные звуки, которые эхом уходят под своды — это само по себе волшебство. А музыкальные сюрпризы не заканчиваются на этом: вас ожидают выступления на рояле, флейте и виолончели, что придаст звучанию ещё больше разнообразия и глубины. Этот вечер станет настоящим путешествием в мир рождественских мелодий, наполняя вас чувством тепла, ожиданием праздника и атмосферой чуда.

«Орган в Планетарии»

Где: Планетарий 1

Когда: 28.12 и 29.12

Если вам хочется провести вечер под звёздным небом, то концерт «Орган в Планетарии» станет поистине незабываемым событием. Это удивительное сочетание органной музыки и космических проекций создаёт поистине завораживающую атмосферу. Шедевры великих композиторов — Баха, Пёрселла и Моцарта — будут сопровождаться визуальными эффектами, представляющими Вселенную, создавая почти гипнотическое ощущение. Этот концерт позволит вам погрузиться в музыкальный космос, забыть о повседневных заботах и насладиться моментом. Отзывы на орган в Планетарии в Санкт-Петербурге говорят, что концерт стал настоящим открытием, поэтому он станет одним из самых ярких воспоминаний ваших новогодних каникул.

Джазовые новогодние концерты:

«Щелкунчик в джазе»

Где: Оранжерея Таврического сада; Дом Архитектора

Когда: 22.12, 02.01, 05.01

Для всех, кто увлекается джазом, праздничные дни принесут захватывающий музыкальный подарок. В окружении тропической зелени Оранжереи Таврического сада вас ждет необычная джазовая версия знаменитого балета «Щелкунчик». Оркестр Lev Piano Jazz Band, с оригинальными джазовыми интерпретациями Чайковского, порадует яркими импровизациями и насыщенными гармониями. В лучах сотен свечей, под звуки джазовых мелодий, эта постановка создаст ощущение волшебного праздника. Окунитесь в праздничную атмосферу джазовой музыки, которая подарит вам новые впечатления от классики.

«Рождественский джаз. Фрэнк Синатра при свечах и звездах»

Где: Планетарий

Когда: 22.12

Этот музыкальный вечер в Планетарии Петербурга сочетает в себе джаз и красоту ночного неба. Под звездами космоса, в свете северного сияния, прозвучат самые известные хиты Фрэнка Синатры в исполнении талантливого коллектива Jazz Hooligans. «Let it Snow», «Jingle Bells» и другие рождественские шедевры поднимут ваше праздничное настроение, добавив магии в этот вечер. Концерт обещает стать не только музыкальным, но и визуальным праздником, погружая вас в атмосферу космического волшебства и новогоднего чуда.

«Christmas Jazz. Frank Sinatra. Концерт при свечах в Оранжерее»

Где: Оранжерея Таврического сада

Когда: 30.12 и 31.12

Этот концерт, посвященный музыке Фрэнка Синатры, пройдет в романтичной атмосфере оранжереи, среди экзотических растений и в сиянии множества свечей. На сцене появится джазовый коллектив Jazz Hooligans, который исполнит праздничные хиты Синатры, включая «Let it Snow» и «Have Yourself a Merry Little Christmas». Виртуозные исполнители создадут уютное, теплое настроение, окружив вас живыми звуками джаза, погружающего в настоящую рождественскую сказку. Сочетание джазовых ритмов и тропической обстановки сделает этот вечер неповторимым.

«Джаз и рок-н-ролл с оркестром. Новогодний концерт»

Где: Космонавт

Когда: 28.12

Для тех, кто хочет провести новогодний вечер под звуки энергичной музыки, этот концерт станет прекрасным выбором. На сцене клуба «Космонавт» прозвучат мировые джазовые и рок-н-ролльные шедевры в исполнении оркестра Olympic Orchestra под руководством дирижера Александра Голикова. Вова Чё Морале, известный своим участием в Sweet Hot Jazz Band, вместе с Иваном Васильевым и Константином Маминовым исполнят лучшие песни Фрэнка Синатры, Луи Армстронга и Рэя Чарльза. Этот вечер подарит вам не только прекрасную музыку, но и массу положительных эмоций, благодаря живым импровизациям и весёлым выступлениям в стиле stand-up.

Новогодние концерты с поэзией:

«Музыка и стихи про Новый год и Рождество»

Где: Музей-квартира Бенуа

Когда: 24.12

Для тех, кто ценит поэзию и классическую музыку, театр «НЕОЛИРА» подготовил уютный вечер, который объединит стихи и музыку в одном пространстве. В программе вечера прозвучат произведения поэтов Золотого и Серебряного века, а также творчество современных мастеров слова. В музыкальном сопровождении — рождественские мелодии, исполняемые на скрипке и фортепиано, что позволит ощутить подлинный дух праздников. Стихи Бродского, Пастернака и Цветаевой будут звучать среди домашнего тепла, создавая неповторимую атмосферу и наполняя этот вечер настоящей магией и уютом. Этот новогодний музыкально-поэтический концерт — идеальный способ окунуться в праздничное настроение.

Музыкально-поэтический вечер «Рождественское чудо»

Где: Музей-квартира Бенуа

Когда: 04.01

Антон Тарасов, как талантливый композитор и автор, приглашает на новогодний музыкально-поэтический вечер, который обещает стать настоящим событием для ценителей поэзии и музыки. Прозвучат стихи Бродского, Ахматовой, Пастернака и других выдающихся поэтов, сопровождаемые музыкой, создающей атмосферу зимнего волшебства. Вечер у камина — это не просто концерт, а возможность погрузиться в мир искусства, наполненный рождественским теплом и вдохновением. Сочетание поэзии и музыки станет для вас настоящим рождественским чудом, которое оставит яркие впечатления и создаст праздничное настроение.

Новогодние концерты классической музыки:

«Белое Рождество»

Где: Яани Кирик

Когда: 26.12

Одним из традиционных событий праздничного сезона является концерт в соборе Яани Кирик, который проводит Opera Atelier. Величественная атмосфера эстонской церкви, недавно восстановленной, станет идеальным фоном для исполнения произведений Моцарта, Каччини и Перголези. Зрители смогут насладиться такими шедеврами, как «Алилуйя» Моцарта, «Аве Мария» и знаменитое «Адажио» Альбинони. Это выступление позволяет не только прикоснуться к великолепной классической музыке, но и ощутить дух старинного Петербурга, который создаёт волшебную атмосферу прошлого века. Концерт станет идеальным завершением праздничного вечера.

«Новогодние сказки о мальчике-колокольчике и других»

Где: Филармония им. Шостаковича. Малый зал

Когда: 29.12

В Малом зале Филармонии состоится новогодний концерт для детей, наполненный сказочной атмосферой, где искусство сочетается с музыкой и анимацией. Ирина Чижик, мастер художественного слова, вместе с артистами Юлией Лабутиной (песочная анимация), Алексеем Чижиком (вибрафон), Филиппом Мещеряковым (контрабас), Константином Поляковым (фортепиано) и ведущей Ириной Смукул, представят волшебные истории, среди которых такие произведения, как «Городок в табакерке» и «Новогодние приключения Карлсона». Этот вечер станет настоящим музыкальным путешествием в мир сказок, которое подарит вам массу ярких эмоций и праздничное настроение.

«Зимние сказки при свечах. Квинтет Espressivo»

Где: Оранжерея Таврического сада

Когда: 29.12 и 30.12

Новый год без классической музыки невозможен, и квинтет Espressivo подготовил для вас по-настоящему волшебный вечер. Под светом тысячи свечей в тропической атмосфере оранжереи Таврического сада зазвучат произведения Петра Ильича Чайковского. Волшебство «Щелкунчика», лиричность «Спящей красавицы» и «Лебединого озера», а также мелодии из «Времён года» и «Детского альбома» создадут незабываемую атмосферу. Если вы мечтаете о сказочном зимнем вечере, наполненном чарующей музыкой, этот концерт станет идеальным выбором.

«Новогодний концерт»

Где: Филармония им. Шостаковича. Малый зал

Когда: 04.01 и 07.01

Для всех поклонников симфонической музыки молодёжный симфонический оркестр «Васильевский остров» под руководством Сергея Ефаева подготовил удивительный новогодний концерт. В этот вечер вы услышите бессмертные произведения Моцарта, Глинки и Чайковского, которые в исполнении талантливых музыкантов обретут новую жизнь. Ведущая Наталия Энтелис добавит вечеру изысканности, а звуки великих шедевров подарят вам незабываемые впечатления и наполнят сердце праздничным настроением.

Концерты в канун нового года:

«Дворцовая феерия»

Где: Санктъ-Петербургъ Опера

Когда: 31.12

Для истинных ценителей оперного искусства этот вечер станет настоящим праздником. В стенах исторического особняка барона фон Дервиза театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представит новогодний гала-концерт с участием молодых оперных звёзд. Программа вечера будет включать фрагменты из лучших постановок театра, прославленных своей музыкальной и визуальной изысканностью. В барочных интерьерах вас ждёт настоящий парад оперы с роскошными костюмированными дефиле, создающий уникальную праздничную атмосферу уходящего года.

«Мелодии Новогодней ночи»

Где: Святодуховский центр Александро-Невской лавры

Когда: 29.12 - 03.01

Этот новогодний концерт — возможность погрузиться в атмосферу чуда в уютной обстановке Святодуховского центра. В программе вечера вас ждут вокальные и инструментальные шедевры мировой оперы, включая арии из произведений Верди и Римского-Корсакова, а также фрагменты балетов Чайковского. Настоящий фейерверк эмоций и волшебное настроение позволят вам встретить Новый год с верой в исполнение желаний. Концерт обещает стать ключевым событием праздничной ночи, наполненной музыкальными чудесами.

«Новый год в стиле Гэтсби»

Где: Дворец «Олимпия»

Когда: 31.12

Если вы мечтаете окунуться в эпоху бурных 20-х, вечеринка в стиле «Великого Гэтсби» — это ваш идеальный выбор. StageMagic приглашает провести новогоднюю ночь в шикарных декорациях, вдохновлённых атмосферой Нью-Йорка 20-х годов. Группа JAZZ HOOLIGANS и шоу-балет «Эйфория» создадут неповторимую праздничную атмосферу, полную веселья и гламура. Шампанское, живые джазовые ритмы и элегантные танцы сделают эту ночь незабываемой и зарядят вас энергией и радостью на весь грядущий год.

Нечто особенное новогоднее:

«Новогодний бал Татьяны Булановой»

Где: ДК им. Ленсовета

Когда: 29.12

Завершающим аккордом юбилейного тура Татьяны Булановой станет праздничный новогодний концерт, который уже успел стать традиционным событием для её поклонников. В этот вечер на сцене прозвучат её самые любимые и душевные песни — «Дождь стучит в моё окно», «Снежинка» и «Под Новый год», которые пробудят самые тёплые воспоминания. К этому событию присоединятся и другие звёзды: заслуженный артист России Сергей Рогожин, Константин Костомаров и шоу-балет «Антре». Атмосфера праздника и музыка Татьяны создадут особую новогоднюю магию под мерцающие огоньки ёлки, которую нельзя пропустить.

«Новогодний Мулен Руж. Кабаре с шампанским»

Где: Дворец «Олимпия»

Когда: 30.12

Если вам хочется окунуться в атмосферу весёлого Парижа и ощутить дух кабаре, концерт Веры Егоровой и The Big Buddy Band — это то, что вам нужно. Группа, известная своими энергичными выступлениями и неподражаемым стилем, исполнит для вас хиты французской эстрады, такие как песни Zaz и Эдит Пиаф, а также праздничную композицию «Happy New Year». Танцевальное шоу-балет «Эйфория» зажжёт вечер феерическими номерами, включая знаменитый канкан. А шампанское, которым вас угостят в атмосфере роскошного дворца, стилизованного под легендарное кабаре «Мулен Руж», создаст атмосферу настоящего праздника, полного радости и эйфории.

«Гринч и новогодняя фабрика»

Где: Особняк «Пальма»

Когда: 02.01 - 04.01

StageMagic приглашает вас в уникальный мир волшебных приключений, в котором старинные стены особняка «Пальма» оживут с помощью 3D мэппинга. Зрители смогут погрузиться в сказочную атмосферу настоящего новогоднего Петербургского Диснейлэнда! На световом новогоднем шоу появятся любимые персонажи: Эльза, Джек Воробей и волшебник на ковре-самолёте. Вместе с ними вас ждёт увлекательное путешествие по миру магии, где вы будете бороться с коварным Гринчем, решившим сорвать праздник. Перед тем, как отправиться в это сказочное приключение, гости смогут пройти специальные станции, где обретут суперспособности для победы над Гринчем.