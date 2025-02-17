Концерт Андрея Бебуришвили

Андрей Бебуришвили приглашает вас на свой новый концерт, который обещает стать настоящим событием! Эта программа наполнена юмором и неподражаемым обаянием артиста, и, как предупреждают, вызывает зависимость!

О программе

Концерт Андрея Бебуришвили — это не просто выступление, а настоящая юмористическая феерия. Его новые шутки и остроумные наблюдения созданы, чтобы развеселить и увлечь зрителей. Каждый номер — это заряд позитивной энергии и хорошего настроения.

Внимание! Программа имеет противопоказания для тех, кто не хочет расставаться с отличным настроением и смехом.

Не пропустите шанс увидеть эту захватывающую программу и провести вечер в компании мастера юмора!