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Андрей Бебуришвили
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Андрей Бебуришвили

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт Андрея Бебуришвили

Андрей Бебуришвили приглашает вас на свой новый концерт, который обещает стать настоящим событием! Эта программа наполнена юмором и неподражаемым обаянием артиста, и, как предупреждают, вызывает зависимость!

О программе

Концерт Андрея Бебуришвили — это не просто выступление, а настоящая юмористическая феерия. Его новые шутки и остроумные наблюдения созданы, чтобы развеселить и увлечь зрителей. Каждый номер — это заряд позитивной энергии и хорошего настроения.

Внимание! Программа имеет противопоказания для тех, кто не хочет расставаться с отличным настроением и смехом.

Не пропустите шанс увидеть эту захватывающую программу и провести вечер в компании мастера юмора!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 14 августа
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
20:00 от 2000 ₽
Казань, 15 августа
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
18:00 от 1900 ₽ 21:00 от 1900 ₽
Нижний Новгород, 16 августа
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 2200 ₽

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