Лунный свет. Дебюсси, Равель, Сати

Концерт в Анненкирхе: «Лунный свет»

Знаковые полотна французских импрессионистов оживают на концерте «Лунный свет», который состоится в историческом здании Анненкирхе. Это уникальное музыкальное событие предлагает зрителям возможность отвлечься от повседневных забот и насладиться умиротворяющей атмосферой.

Музыка, пробуждающая образы

На концерте Солисты Оркестра 1703 исполнят произведения великих композиторов, таких как Клод Дебюсси, Морис Равель и Эрик Сати. Эти музыкальные шедевры создадут идеальный фон для визуальных образов, которые оживут на глазах у зрителей.

Медиапроекции и волшебство искусства

Сцена будет дополнена медиапроекциями, разработанными Русланом Назыровым. Зрители смогут увидеть, как на экране застывают моментальные сцены: кузнечики, стрекочущие в траве, балерины Дега, танцующие в воздухе, и роскошные подсолнухи Ван Гога. Все это создаст атмосферу, в которой работает алхимия искусства.

Погружение в мир импрессионизма

В течение концерта «Лунный свет» зрители увидят также такие известные картины, как «Звёздная ночь» Ван Гога, которая наполнится легким шелестом ветра, или пронзающие небесные просторы облака над Овером. Не остается в стороне и шумная толпа на Монмартре — эти элементы создадут полное погружение в мир, где музыка и живопись сольются в одно целое.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным концертом, который подарит незабываемые ощущения и позволит забыть о суете повседневной жизни. Приходите в Анненкирхе за вдохновением и гармонией!