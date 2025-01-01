Меню
Дюймовочка
Киноафиша Дюймовочка

Спектакль Дюймовочка

Постановка
Театр сатиры. Детская сцена 0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+
О концерте/спектакле

Современная интерпретация классической сказки

Детская сказка, хорошо знакомая каждому ребенку, в этой премьерной постановке приобретает новую форму. Спектакль наполнен музыкой, песнями и танцами. Яркие костюмы, выразительные образы персонажей, сказочные декорации и живые светопроекции создадут для маленьких зрителей атмосферу настоящего волшебства. Режиссер Арина Бессергенева представит чудесную добрую историю о любви и дружбе так, чтобы она была понятна каждому современному ребенку. Сюжет при этом остается классическим.

Главная героиня и ее приключения

Главная героиня — крохотная девочка, появившаяся из волшебного цветка. Она еще не знакома с миром и его опасностями, но ей предстоит пройти через множество приключений. Вместе с другими персонажами сказки — лукавой Жабой и ее племянником Квакалкой, предприимчивой Мышкой и доброй Ласточкой — она научится, как дружба, любовь и добро могут победить хитрость, глупость и жадность.

Режиссер
Арина Бессергенева
В ролях
Доната Нафикова
Татьяна Титова
Ксения Громова
Иван Михайловский
Сергей Колповский

28 декабря
Театр сатиры. Детская сцена Москва, Коопертивная, 4, стр. 15
12:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽

