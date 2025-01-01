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Ведите следствие
Билеты от 3000₽
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Спектакль Ведите следствие

Постановка
Театр на Трубной 18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Спектакль-квест «Ведите следствие»

Сколько же романтики, казалось бы, в работе следователя! Но так ли просто расследовать преступления и обвинять человека? А вы сможете это сделать?

Спектакль-квест «Ведите следствие» по пьесе Михаила Барщевского, одного из самых известных юристов России, предлагает зрителям уникальную возможность стать частью увлекательного расследования.

Сюжет и место действия

Действие спектакля разворачивается в уютном кафе, расположенном на первом этаже двухэтажного дома. На этажом выше произошло убийство, и каждый, кто оказался в кафе, может быть потенциальным преступником — у всех есть свои мотивы. Так кто же убийца?

Интерактивный формат

В ходе спектакля актёры и зрители совместно строят сложную логическую цепочку, оценивают доказательства и пытаются определить виновного. Сочетание импровизации и авторского текста делает каждый показ уникальным и неповторимым, ведь исход зависит только от того, насколько внимательны зрители и смогут ли они разгадать загадку.

Не упустите шанс

Попробуйте свои силы в расследовании! Постарайтесь не упустить ни одной детали и оцените, готовы ли вы указать на виновного. Этот спектакль подарит вам не только захватывающий сюжет, но и возможность стать настоящим детективом на время действия.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 3000 ₽

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